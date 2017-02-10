Çetin’e 70 yıllık hizmete teşekkür

İzmit’te 41 yıldan fazla aynı adres ve sektörde faaliyet gösteren işletmelere teşekkür belgesi veren Başkan Doğan, İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren Peynirci Nizamettin Çetin’e belgesini teslim etti.

Esnaflığa babasıyla birlikte kendi ürettikleri ayakkabıları satmakla başlayan Nizamettin Çetin, 2 haftada bir çift ayakkabı satmaya başlayınca sektör değiştirerek peynir satışına başlamış. Peynirci Nizamettin Çetin bu sektörde 70 yıldan beri İzmitlilere hizmet veriyor.

BENİM İÇİN GURUR

Esnaflıkta 70 yılını dolduran Nizamettin Çetin’e belgesini veren Başkan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, dürüst, kaliteli hizmetleri için İzmit halkı adına kendisine teşekkür etti. Oğlu Sadun Çetin ve torunu Selçuk Çetin ile birlikte vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Nizamettin Çetin, Başkan Doğan’ın sözleri ve teşekkürü karşısında duygusal anlar yaşadı. Çetin “İzmit’te esnaflık yapmak benim için bir gurur” diyerek İzmit Belediye Başkanının ziyaretinden ve teşekkür belgesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KOLAY DEĞİL

Nizamettin Çetin’e belgesini veren Başkanı Doğan, “ Bu kadar yıl bu şehre hizmet etmek hiçte kolay değil. Ayakkabı dükkânıyla başlayan ve şarküteri sektöründe 70 yılı tamamlayan başarının arkasında heyecan, çalışma arzu ve isteği, dürüstlük, hizmet etmekten zevk almak ve çalışkanlık var. Bu duygu ve çalışmalar sayesinde bu günlere geldiniz. İşinizi oğlunuza ve torununuza bıraktınız bu çok gurur verici bir durum. Bu kadar yıl çizginizi hiç bozmadan tertip düzen içerisinde, dürüstlük ve kaliteden ödün vermeden hizmet verdiğiniz için halkımız adına size teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.