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“Çevrimdışı Aile” tiyatro oyunu izleyiciden tam not aldı

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“Çevrimdışı Aile” tiyatro oyunu izleyiciden tam not aldı
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan kültür merkezi salonunda hız kesmeden devam ediyor.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebzeli tiyatro severler GKM’de bir araya geldi. Sosyal medyanın aile ilişkileri üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi mizahi bir şekilde anlatan “Çevrimdışı Aile” isimli tiyatro gösterisi, izleyenlerden tam not aldı. Tek perdelik komedi türündeki tiyatro gösterisi sırasında solandan kahkahalar bir an bile eksik olmadı. Tiyatro gösterisinin sonunda oyuncular uzun süre alkışlandı.

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