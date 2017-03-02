Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Cevriye Kuşuçuran’ın cenazesi Yahya Kaptan Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
- BIST 89.670
- Altın 147,483
- Dolar 3,6873
- Euro 3,8813
- Kocaeli : 12 °C
- İstanbul : 10 °C
- Sakarya : 12 °C
- Cevriye Kuşuçuran vefat etti
- İhsan Çilenk vefat etti
- Hanım Hüyüklü vefat etti
- Sigara bağımlılığında 5 YANLIŞ İNANIŞ!
- Ömer Çeker: Bakanlar kendi aralarında tutarsız
- Eriktğin kilosu şok etti
- Sigaraya yeni önlem!
- Kandıra Belediyesi’nden İSTİHDAMA DESTEK!
- Hiç heveslenme komşu
- KOÜ’de Yeğenağa için emeklilik töreni
- Kocaeli depremle inatlaşıyor
- Bakan unuttunca Hürriyet hatırlattı
- Dolarda tansiyon yeniden yükseldi
- Gece yarısı çıkan yangın otoyolu aydınlattı
- CHP, seçim tahminini pazar esnafıyla paylaştı
Cevriye Kuşuçuran vefat etti
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi adresinde ikamet eden, merhum şoför Hasan Kuşuçuran’ın eşi Cevriye Kuşuçuran (89) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cevriye Kuşuçuran vefat ettiİzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi adresinde ikamet eden, merhum şoför Hasan Kuşuçuran’ın eşi Cevriye Kuşuçuran (89) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti
İhsan Çilenk vefat ettiKörfez Esentepe Mahallesi Doğu Sokak adresinde ikamet eden, şoför İhsan Çilenk (84) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti
Hanım Hüyüklü vefat ettiKörfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden, merhum çiftçi Çerkez Hüyüklü’nün eşi Hanım Hüyüklü (78) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti
Selahattin Sever vefat ettiİzmit Gündoğdu Mahallesi Kocaçeşme Caddesi adresinde ikamet eden DSİ’den emekli Selahattin Sever (88) kanser nedeniyle vefat etti.
Mustafa Fidan vefat ettiİzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Caddesi Uğurhan Sokak adresinde ikamet eden tekstil işçisi Mustafa Fidan (57) beyin kanaması nedeniyle vefat etti.
SİNEMALAR
- Oscar'lık film bu hafta vizyona giriyorİzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durumTırnaklar, estetik alanına en sık giren bölüm ve sadece ABD`de yıllık tırnak cilası için harcanan miktar 768 milyon ABD doları (1) oysa tırnaklar parlak renkler ile bir sanat platformundan çok daha fazlasıdır
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- 10 hayranlık uyandıran 'ada' otel
- WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik
- 5 TL ile 15 il gezdi
- Oscar'lar sahiplerini buldu!
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim