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Ceyhan: Başbakan Kocaeli’ye geliyor

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Ceyhan: Başbakan Kocaeli’ye geliyor
AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Sayın Başbakanımız İzmit kongresine katılarak bizlere onur verecek. Programda bir değişiklik olmazsa kongreden hemen sonra 13.30’da valiliğin ev sahipliğinde STK’lar ve iş dünyasıyla bir toplantı yapılacak” dedi

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan partisinin il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ceyhan, “Partimizin 6. Olağan kongresini birlik içerisinde yönetiyoruz. 12 ilçemizin 5’inde kongrelerimizi tamamladık. Kartepe, Karamürsel ,Darıca, Dilovası ve Gölcük’te tek liste ile kongrelerimizi başarıyla tamamladık. 5 ilçemizle ilgili devam eden ve görevi devreden arkadaşlarımıza ortaya koymuş oldukları performanstan ötürü teşekkür ediyoruz. Bu cumartesi günü saat 11.00’da İzmit, 14.00’da Çayırova kongremizi yapacağız” dedi

 

KONGRELERE BİR HAFTA ARA VERİLECEK

“Sayın Başbakanımız İzmit ilçe kongremize teşrif edecekler” diyen AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Sayın Başbakanımız Kocaeli’ye önem veriyor. Bu hafta merkez ilçemiz olan İzmit kongresine katılarak bizlere onur verecektir sayın Başbakanımız. Programda bir değişiklik olmazsa kongreden hemen sonra 13.30 – 14.00 gibi valiliğin ev sahipliğinde Kocaeli’deki STK’lar ve iş dünyasıyla bir toplantı yapmak istiyoruz. Ama yarın netleşecek. 7 -8 Ekim’de milletvekillerinin kampından dolayı kongrelerimize 1 hafta ara vereceğiz” ifadelerini kullandı.

 

KAMUDA OLDUĞU İÇİN

Dilovası’ndaki kongrede yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Ceyhan, “Dilovası’nda da bir kişi liste verdi. Fakat tüzük çerçevesinde kamuyla ilişiğini kesmeyen kişiler kademe başkanı olamıyor. Başkan adayı da kamuda çalıştığı için temayüle girememiştir” diye konuştu.

 

AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİ

“Kadın ve gençlik kolları kongrelerimizi de yürütüyoruz” diyen Ceyhan, “Kartepe’de kongreleri tamamladık. Üç kademede de değişim yaparak tamamladık. Kongre tarihleri bazen değişebiliyor. Mülakatlar sürüyor. 25 kişilik yönetim için 70-80 kişi ile mülakat yapılıyor. Biz istiyoruz ki AK Parti’de ne kadar kişi varsa kapımız açıktır. AK Parti birimizin değil milletin partisidir. 27 Eylül’de Gölcük Gençlik kolları, 28 Eylül’de de Karamürsel Kadın Kolları kongremiz var. 15 Kasım veya sonuna kadar gençlik ve kadın kolları kongrelerimizi 15 Ekim’e kadar da ana kademe kongrelerimizi bitireceğiz” şeklinde konuştu. Selin BECER

 

AKP’DE KONGRESİ YAPILACAK İLÇELER

İZMİT: 30 Eylül Cumartesi  Saat 11.00

ÇAYIROVA: 30 Eylül  14.00

BAŞİSKELE: 1 Ekim Pazar  Saat 11.00

KANDIRA: 4 Ekim Çarşamba Saat 11.00

DERİNCE: 14 Ekim Cumartesi Saat 11.00

KÖRFEZ: 21 Ekim Cumartesi Saat 11.00

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