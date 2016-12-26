CEYHAN: CHP ne yaptı demem doğru değil

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Ben benden sorumluyum. Benim CHP ne yaptı demem doğru değil. Vatan millet konusunda onlarda bizimle aynı düşünür. Gelmeyen arkadaşlar başka programları olduğu için katılamamıştır” dedi

Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Birliği tarafından AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a ziyaret ettiler. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a makamında gerçekleştirilen ziyarete Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Mardinliler Dernek Başkanı olan Necmettin Kaya ile, 13 hemşeri derneği katılım gösterdi. Ziyarette dernekçiliğin önemine vurgu yapan İl Başkanı Ceyhan geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen teröre lanet mitingini değerlendirdi. Ceyhan mitinge yönelik olarak, “Ben AK Parti İl Başkanı kimliğimden ziyade Şemsettin Ceyhan kimliğimle oradaydım. Organizasyonuyla, verilen mesajıyla güzel bir mitingdi. Kocaeli’nin tamamı ülkesine sahip çıktığını gösterdi. O gün vatandaş ailesiyle, hiçbir tereddüt yaşamadan geldi mitinge. Bu terörü bize yaşatmaya çalışanlar bilsin ki bu ülkeyi kimse bölemeyecek” dedi.

GÖNÜL BİRLİKTELİĞİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Ziyarette konuşan Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Birliği Başkanı Necmettin Kaya, “2011 yılında 3-4 arkadaşlar gönül birlikteliği yapmak üzere kuruldu birliğimiz. Bugün 22 ilimizin derneği ile yolumuza devam ediyoruz. Amacımız doğduğumuz yerdeki kültürümüzü doyduğumuz yer olan Kocaeli’de yaşatmak. Projelerimizi hayata geçiyoruz. Gönül birlikteliğimizi sürdürmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

DERNEKÇİLİK ÖNEMLİDİR

Birlik Başkanı Kaya’nın ardından konuşan İl Başkanı Ceyhan, “Dernekçilik önemlidir. Kocaeli nüfusuna baktığımızda 81 ilin bütün renklerini barındırıyor. Kocaeli Türkiye’nin bir mozaiğidir. Derkçiliği önemsiyoruz. Dernekçilik kendi kültürünü yaşatma sanatıdır. Biz bin yıllık tarihi olan bir toplumun mirasçılarıyız. Kültürümüze sahip çıkmamız çok değerlidir. Mesele vatan olduğunda bir ve beraber olduğumuzu 15 Temmuz’da herkes gördü. Dernek temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BİR MİTİNGDİ”

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen “Teröre Lanet Kardeşliğe Evet” mitingine dair değerlendirmelerde bulunan Ceyhan, “Bütün Kocaeli STK’ları tarafından oluşturulan bir organizasyona şahit olduk. Ben AK Parti İl Başkanı kimliğimden ziyade Şemsettin Ceyhan kimliğimle oradaydım. Organizasyonuyla, verilen mesajıyla güzel bir mitingdi. Kocaeli’nin tamamı ülkesine sahip çıktığını gösterdi. O gün vatandaş ailesiyle, hiçbir tereddüt yaşamadan geldi mitinge. Bu terörü bize yaşatmaya çalışanlar bilsin ki bu ülkeyi kimse bölemeyecek. Bir konudaki yorumlarımız farkı olabilir ama inancımız, ülkemiz ve milletimiz gibi konularda birliğimizden ödün vermeyiz” dedi.

“BEN BENDEN SORUMLUYUM”

“Teröre Lanet Kardeşliğe Evet” mitingine CHP’nin katılmamasının hatırlatılması üzerine yorumlarda bulunan Ceyhan, “Ben benden sorumluyum. Bu vatan yoksa ne avukatın ne doktorun, hiçbirimizin bir önemi yok. Ekstra bir davete de gerek yok. Diğer partilerden bazı arkadaşlar vardı mitingde. Benim CHP ne yaptı demem doğru değil. Vatan millet konusunda onlarda bizimle aynı düşünür. Gelmeyen arkadaşlar başka programları olduğu için katılamamıştır” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK