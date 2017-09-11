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Ceyhan ve milletvekilleri o davayı takip ediyor

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Ceyhan ve milletvekilleri o davayı takip ediyor
AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ile Mehmet Akif Yılmaz Kandıra'da görülen 92 sanıklı FETÖ'nün donanma davasını takip etti.

Kocaeli'de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki olaylarla ilgili 92 sanığın yer aldığı dava bugün başladı. Duruşmanın bir numaralı şüphelisi ve örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in yanı sıra donanmada görev yapan darbeci komutanlarında yargılandığı davayı AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz'da takip etmek için Kandıra Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda yerlerini aldı. 

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