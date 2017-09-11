Ceyhan'dan Tarhan'a sert tepki

CHP Kocaeli Milletvekili TahsinTarhan tarafından, kendisinin yolsuzluk yaptığı yönünde çıkan iddialara AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan sert tepki verdi.

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, il binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kandıra’da başlayan donanma davalarını AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte takip eden Ceyhan, “92 sanıklı dava süreci başladı. Davanın ilk gününde hem takip edelim hem de darbe ile ilgili tarafımızı belli edelim dedik. Her gün temsilen davayı temsil etmek üzere takip edecek. Böylelikle anlık takip edebiliriz. Hukuk kuralları çerçevesinde davalar yürütülecek. 15 Temmuz gecesi başarılı olsaydı darbe ile yönetiliyor olacaktık. Milletimizin sabrını taşıracak savunmaları yapsalar da FETÖ’ye karışanlar Türk adaletinden kaçamayacak. Bizler süreci takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

ÇARŞAMBA ANKARA’YA GÖNDERECEĞİZ

Kongre süreci hakkında da açıklama da bulunan Başkan Ceyhan, “Karamürsel ilçemizi 16 Eylül Gazanfer Bilge Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. 5 ilçemizin temayülünü bitirdik. Çayırova ve Gebze ilçelerimizin mülakatlarını da bitirdik. Adaylarımızı bu ay sonuna kadar netleştirip, Ankara’ya göndereceğiz. Yüksek katılımlarla gerçekleştirdiğimiz temayüllerimiz teşkilat uyumumuzu ve heyecanımızı ortaya koydu. 13 Eylül Çarşamba son 3’e düşebildiğimiz ilçeleri Ankara’ya görüşmeye götüreceğiz. Çayırova ilçesi bunlardan birisi. Birlik ve beraberliğimiz ile aynı zamanda tüm teşkilatımızla uyum içerisinde geçiyor. En kolay kongre bile zordur” diye konuştu.

İL BAŞKANLIĞINDA AÇIKLIK OLDU

Bizim 12 ilçede hem gençlik hem de kadın kolları kongremiz var diyen Ceyhan, “Biten ilçe kongrelerinden sonra ortalama bir ay içerisinde üç cepheden savaşıyoruz. Hiçbir şeyle uğraşacak vaktimiz yok. 1 Ekim meclisin açılacağı tarih olduğu için 30 Eylül İzmit ile birlikte Çayırova ilçe kongremizi yapacağız. Hem Ekrem ağabeyimiz ve Mustafa Kocaman ve Serap Karakaş’ın Kartepe ilçesine geçmelerinden dolayı il başkalığımızda açıklıklar oldu. Yedeklerden Mehmet Ozan Sarıkaya, Oğuzhan Keleş ve Serdar Bayram’ı onların yerlerine geçireceğiz. Yürütme kurulumuzdaki boşluklarımızı kendi içimizde görüşüp sizlere duyuracağız. Herhangi bir sıkıntı olmadan sürecimizi değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

TARHAN TARAFINDAN KUMPASLANAN HABERLER

Son olarak Ceyhan, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, AKP Kocaeli İl Başkanının mobilya şirketleri üzerinden haksız kamu ihalesi ve büyük miktarlarda kazanç elde ettiğini yönünde iddialarını sert bir dille eleştirdi. Yolsuzluk yaptığı yönünde çıkan iddialar hakkında konuşan Ceyhan, "Tarhan tarafından kumpaslanan haber sitelere düştü. Değerlendirmeleri, çok teferruatları geçiyorum. Kamuoyunu bir konuda bilgilendirip geri kalan cevapları Tarhan'ın vermesini isteyeceğim, Sözcü gazetesinin haberi ile süreç başladı. Ben bunun hukuki sürecini başlatmış, varsa belgeniz, 10 milyon benim kestiğim fatura varsa hem özür dileyeceğimi, hem de yanlış yapacağımı ifade etmiştim. Tekzip kararı aldıracağımı, gazeteciyle de görüştüğümü belirtmiştim. Bir karşılık çıkmamış ve tekzip kararını da sizinle paylaşmıştım” dedi.

DUVARA TOSLAYACAKLARINI GÖRELİM İSTEDİK

Tarhan bey dersini almamış olacak ki bundan yaklaşık 2 ay önce sözde meclise soru önergesi vermiş diyen Ceyhan, “6 sorudan oluşan, şahsımın firmasıyla ilgili ne kadar iş yapıldığı gibi soruları Kocaeli'deki tüm kamu kurumlarına göndermişti. Bundan haberimiz vardı ama bir kelime bile etmedim çünkü duvara nasıl toslayacaklarını görelim istedik. Aldığı cevap ortada. Bu tip bilgiler verilmez. Ticari bilgiler verilmez. Ben Vergi Dairesi'ne gitsem bile vermezler” diye konuştu.

TARHAN GİBİ YATTIĞIMIZ YERDEN MAAŞ ALMIYORUZ

Belli ki duvara çok fena tosladı diyen Ceyhan, “Bu bilgiyi almak için ya mahkeme kararınız ya da hukuki süreciniz olacak. Ben il başkanıyım ve bu kentte 15 yıldır, siyaset, ticaret yapıyorum. Bu emanet görevleri yapıyoruz, Tarhan gibi yattığımız yerden de maaş almıyoruz. Boş işlerle uğraşacak vaktimiz yok. Bir yandan siyasetimizi bir yandan da ticaretimizi yapıyoruz. Bizi ilgilendiren Ceyhan olarak Zinde Mobilya'nın kamuoyu ile alışverişinin olup olmadığıdır” diye konuştu.

BAŞKA İŞİNİZ YOK MU?

Ceyhan, “İlgilendirdiği tek konu kamu kurumuna iş vermeyeceğim demiştin verdin. FETÖ'cü kumpas kuran kişiyle beraber , FETÖ'cünün kuklası olmuş Tarhan ile beraber 7 ay önce bu belgeler gayri resmi, gayri hukuki bir şekilde. Bunu yapan da sözde milletvekili, sözde adalet diye nutuk atanlar. İş yaptığım firmaların yüzde 70-80'i benim özel firmalarım. Ben ofis mobilyası işi yapıyorum. Bu imalatları kamunun haricinde kime ne kadar iş yaptığımın hesabını verecek değilim. Böyle bir ahlaksızlık çok kötü birşey. Tarhan her birinizin belki de kredi kartı ekstrelerini FETÖ kanalıyla alacak, ortaya çıkartacak. Başka işiniz yok mu” diye sordu.

TARHAN SORULARIMA CEVAP VERSİN

Benim hangi kuruma ne kadar fatura kestiğim kimseyi ilgilendirmez diyen Ceyhan, “Tarhan'a soruyorum. Bu belgeleri nasıl kimden aldın, madem şubatta aldın neden bugüne kadar bekledin?, AKP il kongrelerinde adaysın da haberim mi yok, ya da il başkanlığı için adayın mı var?, özel ekip kurup para mı aldın? Bu kadar edepsizliği ben görmedim. Birçok muhalefet vekili gördüm ama bu kadar boş işlerle uğraşan bir vekil ben görmedim. Üzerine ahlaksızlığı da eklediğimde allah CHP ailesine kolaylık versin. Tarhan bütün bu sorularımın cevaplarını vermezse karaktersizlik yapmıştır, müfteridir" açıklamalarında bulundu.

3 KURUMA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ben suç duyurusunda bulundum. Benim ticaretime etki edecek haberlerle ilgili hesabı kendisine soracağım. Tahsin Tarhan’a,bu haberde dökümanı yayınlayan haber sitelerine, bu belgeyi hangi Vergi Dairesi'nin bilgisayarından çıktıysa 3 kuruma aynı anda suç duyurusunda bulundum. Hangi FETÖ'cülerle iş tuttuysa bunun hesabını hukuksal anlamda soracağım. Hukuki süreç başladıktan sonra şahsi ve ticari tazminat davası ne varsa yapacağımı belirtiyorum. Ne kadar kişiyi rahatsız etmişiz ki bu benim için gurur vesikasıdır. Ben bu kentteki 1 milyon 850 bin kişinin ortağıyım ama dert ortağıyım. Sadece kendisi iki gün tıklanıp genel başkana yaranmak için bu haberleri yapmayın. Dik duruşta bulunan gazeteci arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. Selin BECER