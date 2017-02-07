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Cezaevi firarisi ile polis arasında kovalamaca!

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Cezaevi firarisi ile polis arasında kovalamaca!
İstanbul'da cezaevinden firar ederek taksi ile İzmit'e gelen T.B. polisin takip ettiğini anlayınca araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştı. Polis, T.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir cezaevinde çeşitli suçlardan tutuklu bulunan T.B. firar etti. T.B., İstanbul'dan bir taksiye binerek İzmit'e gelirken, ihbar üzerine plakası bildirilen taksi takibe alındı. Taksi adım adım takip edilirken, Otogar kavşağına gelindiğinde T.B. polisleri fark edince, aracı durdurdu. Araçtan inen T.B. koşarak kaçmaya çalışırken peşine düşen polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.B. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bekirdere Polis Merkezi'ne götürüldü. 

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