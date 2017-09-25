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Cezaevi firarisi kadın yakalandı

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Cezaevi firarisi kadın yakalandı
Körfez İlçesi'nde polisin operasyonu ile cezaevi firarisi kadın yakalandı.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Esentepe Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta meydana gelen hırsızlıkla ilgili inceleme yaparak kamera görüntülerini izledi. Hırsızlığı birçok hırsızlık ve tırnakçılık olayından sabıkası bulunan 50 yaşındaki Ç.S. adlı kadının gerçekleştirdiği belirlendi. Polisin operasyonu ile Ç.S., Güney Mahallesi'nde yakalandı. 8 hırsızlık, 3 dolandırıcılık suçuna karıştığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Ç.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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