Cezaevi hastane birimi hizmete girdi

Kocaeli’de tutuklu ve hükümlülerin kalmış olduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi ve Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne yapılan hastane birimi hizmete girdi

Bugüne kadar yeraltı dünyasından, siyasi ve askeri erkândan pek çok tanınmış ismin kaldığı, hala da pek çok ismin kalmaya devam ettiği Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi ile hemen karşısında bulunan Kandra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlüler için yapılan hastane birimi hizmete girdi. Kocaeli Valisi Hasan Basrigüzeloğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Şenol Ergüney, Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz’ in katılımları ile açılan Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Sağlık Biriminde 12 doktor bulanacak. 12 oda olan sağlık birimi 600 metre kare oluşuyor. Ayrıca sağlık biriminde 3 sağlık memuru ve 24 saat acil doktor olacak

BÜYÜK TASARRUF SAĞLADI

Kandıra 1 Nolu F Tipi ve Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne yapılan hastane biriminin açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, “Burada mahkum sayısının artması ve güvenlik tedbirlerinden dolayı uzman doktor sayısının da arttırılması gerekiyordu. Hastane birimimiz 8 Kasım itibariyle hizmet vermeye başladı. 3 bin 525 sevkin sadece 262’si İzmit’e gönderildi. Bu büyük bir tasarruf sağladı. 2 ünitemizi sayın valimiz tahsis ettiler. Katkılarından dolayı valimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt’un ardından konuşan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, “Mahkumlarımızın sağlıklarını ve onurlarını koruyarak tekrar ceza infaz kurumlarında kaldıkları sürenin sonunda sağlıklarını korumalarına çalışmak bizim görevimizdir. Bu tarz faaliyetlerimizde insan hak ve onurunu esas alan anlayışa sahibiz.Bu noktada kurumlarımızı daha ziyada kampus sistemi içerisinde inşa etmeye başladık. Bu birimimiz bir semt polikliniği seviyesinde hizmet verecektir. Hastane birimimizin 5 bin mahkumlu Kandıra Cezaevi’ne büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyor bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım’ın ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Hastane birimimiz kısa sürede tamamlandı. İnsan onuruna dayalı bir yönetim politikasıyla tutuklu ve hükümlülere doğrudan hizmet sağlayacak.Temel sağlık hizmetleri sunulacak. Kandıra Cezaevi için bu hizmet birimi herkese kolaylıklar sağlayacaktır. Sağlık birimimizin insanlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” değerlendirilmesinde bulundu. Serkan BORLAK