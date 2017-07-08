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CHP, 70 otobüsle Maltepe’ye akacak

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CHP, 70 otobüsle Maltepe’ye akacak
CHP’de büyük gün yarın...

CHP’de büyük gün yarın. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün finali yarın Maltepe Meydanı’ndaki mitingle sona erecek. Kocaeli de mitinge büyük katılım sağlayacak. İlimizden 70 otobüsle yaklaşık 3 bin 500 kişinin Maltepe’ye gitmesinin beklendiği açıklandı. İl başkanı Cengiz Sarıbay, araçların 25’inin İzmit Perşembe Pazarı alanından, diğerlerinin ise ilçelerden hareket edeceğini söyledi.

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