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CHP Darıca’dan ‘Adalet’ mitingine davet

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CHP Darıca’dan ‘Adalet’ mitingine davet
CHP Darıca İlçe Örgütü yarın Maltepe Sahilde gerçekleştirilecek adalet mitingine herkesi davet ederek tüm mahallelerden otobüs kaldırılacağını söyledi

CHP Darıca İlçe Örgütü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünün ardından yarın saat 18.00’da Maltepe Sahilde gerçekleşecek mitinge gidiyor. Darıca’nın bütün mahallelerinden saat 14.00 itibari ile otobüs hareket edeceğini söyleyen İlçe Başkanı Yakup Törk, “Biz savaş değil barış istiyoruz, biz kavga değil huzur istiyoruz, biz intikam değil sadece adalet istiyoruz. Bunun için Genel Başkanımızın adalet yürüyüşünün ardından Maltepe Sahilde gerçekleşecek olan mitingde adalet için buluşuyoruz. Darıca’nın bütün mahallelerinden araçlarımız saat 14.00’da hareket edecektir. Tüm adalet arayanlar mitinge davetlidir” dedi.

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