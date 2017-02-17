CHP Derince yol haritasını belirledi

Referandum öncesi yol haritası belirlemek için bir araya gelen CHP Derince İlçe Örgütü, Celalettin Çalık’ın sunumuyla referandumda izlenecek stratejileri belirledi

CHP Derince İlçe Örgütü, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandumda izlenecek yol haritasını öncelikle partililere anlatmak için ilçe binasında bir araya geldi. Bilgilendirme toplantısına il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, il delegeleri ve mahalle temsilcileri katılım sağladı. Parti Genel Merkezinden gelen bilgiler ilçe eğitim sekreteri Celalettin Çalık’ın sunumuyla referandumda izlenecek strateji, partililere anlatıldı.

KAMPLAŞMADAN UZAK ÇALIŞMALAR

Örgüt içi bilgilendirme toplantılarına il, ilçe yöneticileri, il delegeleri ve mahalle temsilcileri ile başlayan CHP Derince Örgütü, bugün saat 18.30’da ilçe kongre delegelerine, ön seçim delegelerine, mahalle yönetimlerine ve sandık çevre sorumlularına da aynı eğitimi verecek. Saha çalışmalarında kamplaşmadan uzak, birlik ve beraberliği güçlendirici çalışmalar yapılması, halk nezdinde taban oluşturma ve siyasi kimlik ön plana çıkarılmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

“CUMHURİYET KAZANIMLARINI TÖRPÜLÜYORLAR”

CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, eğitim öncesi bir konuşma yaparak Cumhuriyet kazanımlarının AKP iktidarı eliyle her geçen gün törpülendiğini, bunun böyle devam etmeyeceğini, etmemesi gerektiğini bu yolun sonunun derin görüş ayrılıklarını ve toplumsal kutuplaşmayı kalıcı hale getireceğini dile getirdi.

“MÜCADELEMİZİ BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ”

Toplantı bitiminde söz alan İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, “Bütün iç çekişmelerden uzak bir mücadele yürütüleceğini kendi iç barışımızın ve toplumsal huzurumuzun perçinleneceği özverili bir bilgilendirme süreci yaşayacağımızı burada oluşan birlik havasından, mücadele ruhundan ve gözlerimize yansıyan memleket sevgisinden de anlayabiliyoruz. Mücadelemizi her geçen gün birlikte büyüteceğiz” şeklinde konuştu.