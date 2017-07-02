Yürüyüş halinde iken ayağı takılarak düşen Bingöl için hemen olay yerine ambulans talep edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bingöl’ün kol ve dizlerinde sıyrıkların oluştuğu, ambulanstaki sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavisi için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı kaza atlattı!
‘Adalet Yürüyüşü’ kapsamında ilimize gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kocaeli’ye geldiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.
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Yorumlar
akıl büyük nimet
02 Temmuz 2017 Pazar 21:13
21:13
bu sıcakta yürüyene.akılsız başın acısını ayaklar çeker derler.ramazanda ve bu sıcakta yürüyeceğine oruç tut sıhhat bul ,git mecliste çalış adalet sağla ,delalet yürüyüşü saçmalıktır
mert gencal
02 Temmuz 2017 Pazar 21:06
21:06
YAHU SİZ aklınız yokmu sizin bu sıcakta yürüyorsunuz. sıcağa bak ne yürümesi durduğu yerde terliyor insan,kaldı ki aklınızı kullanın adaleti sağlayın, yürüyerek boş işlerle uğraşmayın .ramazanda yürüdü be. biz ramazanda oruç tutarız oruç.aklını kullan mecliste çalış adalet sağla.seni boş yürüyüş yap diye seçmedik o meclise.aklını çalıştır.varsa tabi.DELALET YÜRÜYÜŞÜ.
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