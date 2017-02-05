CHP İl Kadın Kolları Doğan’ı ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimini makamında misafir etti.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve yönetim kurulu üyeleri Şule Şanlı, Ümran Esen, Özlem Çalık, Senan Uygun ve Aslı Kavas, önceki gün İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Doğan, “Ülkemizin daha ileriye gitmesini, çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmasını, hatta geçmesini istiyorsak, kadınların da erkekler kadar siyasette aktif olması ve muhalefetin de güçlü olması lazım” dedi.

HERKESİN BAŞKANIYIM

Herkesin belediye başkanı olduğunu da söyleyen Doğan,” İzmit Belediyesi de hepinizin belediyesidir. Çalışmalarımızda da bu hassasiyeti gösteriyoruz. Kadınların siyaset içerisinde aktif olmaları beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Siyasete Ak Parti’de başlayan biri olarak söyleyebilirim ki, o dönemde en samimi desteği hep kadınlardan gördüm. Eminim ki, CHP’de de siyaset yapan hanımefendiler samimice, her şeyiyle, ülkesine hizmet etmek isteyen kadınlardır. Siyasette olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum ”dedi.

KADINLAR İÇİN PROJE

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür de, “Kadınlar için çok sayıda projeleriniz var. Kadın Sosyal Yaşam Merkeziniz, sanatsal çalışmalarınız ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulunmak istiyoruz. Bizde kadınları bu imkânlardan faydalanmaları noktasında yönlendirebiliriz” şeklinde konuştu.