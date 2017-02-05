  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

CHP İl Kadın Kolları Doğan’ı ziyaret etti

»
CHP İl Kadın Kolları Doğan’ı ziyaret etti
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimini makamında misafir etti.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve yönetim kurulu üyeleri Şule Şanlı, Ümran Esen, Özlem Çalık, Senan Uygun ve Aslı Kavas, önceki gün İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Doğan, “Ülkemizin daha ileriye gitmesini, çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmasını, hatta geçmesini istiyorsak,  kadınların da erkekler kadar siyasette aktif olması ve muhalefetin de güçlü olması lazım” dedi.

 

HERKESİN BAŞKANIYIM

Herkesin belediye başkanı olduğunu da söyleyen Doğan,” İzmit Belediyesi de hepinizin belediyesidir. Çalışmalarımızda da bu hassasiyeti gösteriyoruz. Kadınların siyaset içerisinde aktif olmaları beni ziyadesiyle mutlu ediyor.  Siyasete Ak Parti’de başlayan biri olarak söyleyebilirim ki, o dönemde en samimi desteği hep kadınlardan gördüm. Eminim ki, CHP’de de siyaset yapan hanımefendiler samimice, her şeyiyle, ülkesine hizmet etmek isteyen kadınlardır. Siyasette olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum ”dedi.  

 

KADINLAR İÇİN PROJE

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür de, “Kadınlar için çok sayıda projeleriniz var. Kadın Sosyal Yaşam Merkeziniz, sanatsal çalışmalarınız  ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulunmak istiyoruz. Bizde kadınları bu imkânlardan faydalanmaları noktasında yönlendirebiliriz” şeklinde konuştu. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batı Trakya Türkleri göç müzesi açmak istiyor05 Şubat 2017 Pazar 12:33
  • D-100 karayolu genişliyor05 Şubat 2017 Pazar 12:24
  • Eşme Maden Deresi Köprüsü tamamlandı05 Şubat 2017 Pazar 12:10
  • Körfez’de metruk binalar yıkılıyor05 Şubat 2017 Pazar 12:08
  • Evet oyları %60'a kadar yükseldi05 Şubat 2017 Pazar 12:03
  • Makine Mühendisleri geleneksel kahvaltıda buluştu05 Şubat 2017 Pazar 11:28
  • Kocaeli Dragon Festivali başlıyor05 Şubat 2017 Pazar 11:24
  • Emekli Sen Genel Başkanı Beysülen Derince’den seslendi05 Şubat 2017 Pazar 10:50
  • KOTO ve KTO işbirliği yapacak05 Şubat 2017 Pazar 10:41
  • Ellibeş: Birlikte başarmaya devam edeceğiz05 Şubat 2017 Pazar 10:29
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim