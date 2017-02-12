CHP İl Kadın Kolları Leyla Atakan’ı andı

CHP İl Kadın Kolları Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın 46’ıncı ölüm yıldönümünde İl binasında düzenlenen programla andı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları dün Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı olan İzmit eski Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın 46.ölüm yıldönümü sebebiyle il binasında anma programı gerçekleştirdi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği programa CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, İzmit eski Belediye Başkanlarından Erol Köse, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Biz İzmit’iz grubu kurucusu Hüseyin Erol, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP İzmit eski İlçe Başkanı Selman Yıldırım ve çok sayıda partili katıldı.

“İZMİT DENİNCE AKLA İLK O GELİR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, “Türkiye’nin ilk kadın siyasi parti il başkanı ve doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını 46 yıl önce elim bir kazada kaybetmenin hüznünü halen yaşamaktayız. Leyla Atakan, 3 yılı aşkın görev süresince sadece bir belediye başkanı olarak değil, gerçek bir hanımefendi olarak da İzmitlilerin gönlünde asla unutulmayacak bir yer edinmiştir. İzmit denilince akla Leyla Atakan, Leyla Atakan denilince akla İzmit gelir” diye konuştu.

“BAŞKAN OLMAMDAKİ SEBEPTİR”

Pekyörür’ün ardından konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay yaptığı konuşmasında programa katılan Atakan’ın akrabalarını tek tek tanıtarak hoş geldiniz dileklerinde bulundu. Sarıbay ardından sözü İzmit eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse’ye verdi. Köse konuşmasında Leyla Atakan ile geçirmiş olduğu zamanları anlatarak,” Leyla Atakan’ın belediye başkanı olmasında kadınların katkısı çoktur. Benim belediye başkanı olmamda ki en büyük sebepte yine Leyla Atakan’dır. Hala da diyorum ki o seçimi kazanan ben değilim, Leyla hanımdır. Ama Erol Köse tek başına bir şey ifade etmez. Eğer etrafımdaki insanlar bana destek vermeselerdi ben Erol Köse olamazdım” ifadelerini kullandı.

‘GENÇ KUŞAKLARA ANLATMALIYIZ’

Programa katılan Çağdaş Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Orhan Balcı yaptığı konuşmasında, “Partimizle övünmeliyiz. 60’lı yıllarda bir kadın belediye başkanı çıkartan bir partiye sahibiz. Çok zor dönemde gerçekleşen bir seçim sonrasında belediye kazanılmış. İktidarın kendi adamlarını yerleştirdiği bir dönemde dahi o dönemde dönemin kadrolarını belediyeden çıkarmamışlardır. Bu kente çok büyük hizmetler yapan bir CHP yönetimi var. Ben bundan gurur duyuyorum. Biz bu denli hizmet üreten Atakan ve ekibini genç kuşaklara anlatmalıyız” dedi.

“GÜÇLÜ ANMA PROGRAMLARI YAPILMALI”

Köse’nin ardından görüşlerini ifade eden CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, “Bu insanlar geçmiş yıllarda çok büyük mücadele vermişler. Bundan sonraki anmalarda daha güçlü anma programları gerçekleştirmemiz lazım. İnsanlar tek tek arasınlar ve daha güçlü bir program gerçekleştirmek için davet edilsinler. Bu vesile ile Leyla Atakan ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum” dedi. Ardından konuşan Biz İzmit’iz grup kurucusu Hüseyin Erol yapılacak olan yeni anma programları için her türlü desteği vereceğini söyledi.

“ÖĞRENDİĞİMİZ İLK İNSAN”

Haydar Akar, “Biz o dönemlere yetişmedik. Ama partili olduğumuz dönemlerden itibaren Leyla Atakan bizim öğrendiğimiz ilk insanlardan biridir. Efsane hizmetler yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ama şuan görüyoruz ki bu kent bunları unutmuş durumda. Bu kente dışardaki insanlara ‘3 tane belediye başkanı saysanız’ diye sorarsanız insanlar önce Leyla Atakan sonra Erol Köse daha sonra Sefa Sirmen derler. Eskiden daha güzeldi. Ama o kadar çabuk büyürüz ki bizim eskisi gibi yine samimiyetle yaklaşmamız lazım. Bu kent elimizden uçtu gitti. Ama bunu düzeltmek yine bizim elimizde. Ben inanıyorum ki eski ruh ve azimle bunu başarabiliriz. Bence daha güzel anma programları düzenlenebilir. Özellikle belediyeler üzerinden bir 11 Şubat onur günü düzenlenebilir. Bu proje şuan burada ortaya çıktı ama bunu genel merkez düzeyinde de konuşacağım” şeklinde konuştu. Selin BECER