  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

CHP İl ve İlçe yöneticisi Ankara'da

»
CHP İl ve İlçe yöneticisi Ankara'da
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 12 ilçe başkanı ve il yöneticileri ile birlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' nun referandumla ilgili yapacağı toplantı için Ankara’ya gitti.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe başkanları ve İl yöneticileri ile birlikte, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 81 il ve 970 ilçe başkanıyla bir araya gelecek toplantı için Ankara’ya gitti. Anayasa değişikliği referandumu kapsamında örgütleri harekete geçirmeye başlayan CHP, bugün referandum sürecinin değerlendirileceği ve nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği konuşulacak olan toplantıda, il ve ilçe başkanlarının görüşlerinin alınması için de form dağıtılacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Işık'tan Kocaeli'ye müjde05 Şubat 2017 Pazar 08:21
  • O vali, o rektör, o kaymakam…04 Şubat 2017 Cumartesi 17:15
  • Küçükkaya: Tramvayın İzmit'e sancıları fazla oldu04 Şubat 2017 Cumartesi 13:38
  • SP’lilerden Karslılara ziyaret04 Şubat 2017 Cumartesi 11:16
  • BTP, referandumda tabanı serbest bıraktı04 Şubat 2017 Cumartesi 11:13
  • Badem’den köy temsilcilerine talimat04 Şubat 2017 Cumartesi 11:12
  • Hürriyet: Başkanlık, Öcalan'ın desteklediği bir sistemdir04 Şubat 2017 Cumartesi 08:25
  • Suçlu, ayağa kalktı!03 Şubat 2017 Cuma 17:15
  • Zeki Aygün, GKD’ye konuk oldu03 Şubat 2017 Cuma 16:18
  • Kocaeli'nin dev yatırımı Cumhurbaşkanına sunuldu03 Şubat 2017 Cuma 16:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim