CHP İl ve İlçe yöneticisi Ankara'da

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 12 ilçe başkanı ve il yöneticileri ile birlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' nun referandumla ilgili yapacağı toplantı için Ankara’ya gitti.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe başkanları ve İl yöneticileri ile birlikte, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 81 il ve 970 ilçe başkanıyla bir araya gelecek toplantı için Ankara’ya gitti. Anayasa değişikliği referandumu kapsamında örgütleri harekete geçirmeye başlayan CHP, bugün referandum sürecinin değerlendirileceği ve nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği konuşulacak olan toplantıda, il ve ilçe başkanlarının görüşlerinin alınması için de form dağıtılacak.