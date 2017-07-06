CHP Kocaeli, bu ayıptan bakalım ne zaman kurtulacak?

M.Tanzer Ünal

CHP Kocaeli örgütü yönünden zor bir durum…

13 belediyemiz var, 13’ü de AKP’de.

Yönetimlerinde tek belediye yok.

İzmit Belediyesi’ni kazanacak gibiydiler, kıl payı kaybettiler.

Şimdi, hani denir ya “Tutunacak dalları yok”, aynen bu durumdalar.

Bu nedenle fazla etkinlik yapamıyorlar.

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CHP’liler, “Adalet Yürüyüşü”nde bu sıkıntıyı bir kez daha yaşadılar.

Yürüyüş dört gün Kocaeli’de devam etti…

Lojistik destek Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay ve Eskişehir’den gelen CHP yönetimindeki belediyeler tarafından sağlandı.

Sanırım bu durum, kentimizdeki CHP yöneticilerini çok üzmüştür.

Acı gerçek kafalarına dank etmiştir.

Salı akşam, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç yaşamını Şeyda Arslan ile birleştirecek, düğün “Adalet Yürüyüşü”ne rastlatıldı, nikâhı Yalova Belediye Başkanı kıydı.

Örnekleri çoğaltmak mümkün!

Daha yeni, referandum öncesi yaşanan…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli programı çerçevesinde bir fabrikada işçilerle öğle yemeği yemesi planlanıyor, bu nezaketi gösterecek bu cesareti sergileyecek bir fabrika sahibi bulunamıyor.

Eğer belediyelerden biri CHP’de olsaydı, böyle bir sıkıntı yaşanır mıydı?

Yaşanmazdı…

Evet, çok merak ediyorum.

CHP Kocaeli’nin bu ayıptan ne zaman kurtulacağını çok merak ediyorum…

Adım adım Büyük Kürdistan mı?

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Biz, defalarca bu konuya dikkat çektiğimizde, “Nereden çıkarıyorsun bunları?” diye çıkışıyorlardı.

Biz, ABD’nin asıl hedefinin “Büyük Kürdistan olduğunu yazdığımızda, “Rüya mı görüyorsun?” diye alay ediyorlardı.

Yazılan senaryoları bilmezlikten geliyorlar, olup bitenlere gözlerini kapatıyorlardı.

Oysa yakın sınırlarımız ötesinde olup biten netti.

Tabii anlayana…

Anlayıp da sesini çıkarabilene…

Yaşananlara şöyle bir bakalım!

*2.Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu’nun patronluğu İngiltere’den ABD’ye geçti.

*ABD’nin bölgeye ilk müdahalesi 1990’daki Birinci Körfez Savaşı ile oldu.

*Savaş sonunda Irak’ın merkezi Saddam’a bırakıldı, meşhur 30.Paralel’in üzeri “uçuşa yasak bölge” ilan edildi ve Kürtlere verildi.

*Böylece Kürdistan’ın temeli atılmış oldu. Bölgede Barzani ve Talabani güçlerinin palazlanmaları sağlandı. Kürtler el üstünde tutulmaya başlandı.

*ABD, 2.Körfez Savaşı’yla bölgeye yeniden müdahale etti. Çekiç Güç gönderdi, bölgede Kürtlere “özerk bölge” kurdurdu.

*Şimdi de Trump yönetimi himayesinde bölgede son adım atılıyor. 25 Eylül’de “bağımsızlık referandumu” var. Kuzey Irak’ta bağımsız Kürdistan kurulacak.

*1990’dan 2017’ye… 27 yılda Büyük Kürdistan’ın Irak ayağı tamamlanmak üzere.

*Aynı senaryo bu defa Suriye’de oynanıyor. Irak’ta 1.Körfez Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler, aynısıyla Suriye’de yaşanıyor.

*Henüz adı konmadı, ama yakında konur, ABD burada da bir “Kürt bölgesi” sınırı çizecek. Şuradan şuraya kadar olan bölge Kürtlerin diyecek.

*Sonra Irak’ta nasıl gelişmeler olduysa, benzerini Suriye’de de izleyeceğiz. Gidişat bu yönde…

*Sonra? İşte sonrasını sormayın, tüylerim diken diken oluyor.

14 yılda ne kadar tarım ürünü ithal ettik?

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Fazla uzatmadan…

*36 milyar dolar yağlı tohum ve türevleri.

*17.5 milyar dolarlık hububat.

*17 milyar dolarlık pamuk lifi.

*1.8 milyar dolarlık mercimek.

*3 milyar dolarlık bakliyat.

Topladım, 75 milyar 300 milyon dolar.

İyi para!

Neymişiz?

Tarım ülkesiymişiz…

Silikon Vadisi Büyükelçisi

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Yok yok, yanlış yazmadım.

Yazdığım doğru…

Silikon Vadisi Büyükelçisi…

Tam adı şöyle:

“Danimarka Silikon Vadisi Büyükelçisi”…

Evet, geçenlerde Danimarka dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve ABD’deki Silikon Vadisi’ne büyükelçi atadı.

Bu elçi, dünyamızın ilk “teknoloji büyükelçisi” oldu.

Böylece iki ülke arasında “teknoloji diplomasisi” de başlamış oldu.

Ne diyelim, hayırlı olsun!

Bakalım, Danimarka’yı hangi ülkeler izleyecek?

Bakalım, Türkiye ilk “Tek-Büyükelçisi”ni ne zaman ve nereye atayacak?