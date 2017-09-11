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CHP Körfez’de seçim yeniden yapılacak

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CHP Körfez’de seçim yeniden yapılacak
CHP Körfez’de gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinde 4 mahallenin seçimleri çoğunluk sağlanamadığı için 17 Eylül tarihinde yeniden tekrarlanacak.

CHP Körfez’de Hacı Osman, Mimar Sinan, Atalar ve Barbaros Mahalleleri için yapılan delege seçimlerinin çoğunluk sağlanamadığı için yeniden yapılmasına karar verildi. Parti binasında kurulan sandıklara, yeterli sayıda üyenin oy kullanmak için gelmemesi ve tatilde olduklarını gerekçe göstermeleri üzerine, seçimin haftaya 17 Eylül Pazar günü diğer mahallerle birlikte yeniden yapılmasına karar verildi.

MİMAR SİNAN ÇİFT LİSTEYDİ

Dün ilçe binasında saat 12.00’de gerçekleştirilen Hacı Osman, Mimar Sinan, Atalar ve Barbaros Mahalleleri oylama yapıldı ancak yaklaşık 500 üye beklenirken katılım az oldu. Bunun üzerine verilecek kararın sağlıklı olmayacağı ve üyelerin tatilden dönmelerinden sonra haftaya Pazar günü sandıkların yeniden konulmasına karar verildi. Oylamaya açılan sandıklardan 3 mahallede tek liste, Mimar Sinan’da ise çift liste seçime girmişti. Selin BECER

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