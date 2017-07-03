CHP, PM kararlarını açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin PM Toplantısı Ziganalı Ali'nin Yeri'nin karşısında kurulan özel çadırda yapıldı

Kartepe Uzunçiftlik'te Ziganalı Ali'nin yeri olarak bilinen Zigana Restaurant’ın karşısında Adalet Yürüyüşü için mola verilen alanda Parti Meclisi toplantısı kurulan özel çadırda yapıldı. PM Üyeleri kendileri için hazırlanan alanda okul sıralarında toplantıya girdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde yürüyüşe ve ülke gündemine dair önemli kararlar alındı. Toplantının sona ermesinin ardından CHP Basın Sözcüsü Bülent Tezcan basın mensuplarına toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU AKP’Yİ ARADI

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Bülent Tezcan, “Parti Meclisi toplantımızı Adalet Yürüyüşü güzergahı üzerinde yaptık. Bu yürüyüşte ilkleri yapıyoruz. İlk MYK toplantımızı da yapmıştık. Öncelikle şehitlerimiz var yüreğimiz yanıyor. Terör yine can yakmaya devam ediyor. Teröre karşı millet olarak tek vücut olmamız lazım. Terör kurbanı AK Partili yöneticiler var. AK Parti’ye başsağlığı diliyoruz. Sayın Genel Başkanımız da öldürülen yöneticilerin ailesini aradı ve başsağlığı diledi" dedi

BÜTÜN YURTTAŞLARIMIZ BEKLİYORUZ

Yürüyüşte son haftaya girdik diyen Tezcan, “Sağlıkla problemi yaşayanlar oldu. Sayın Genel Başkan yardımcımız Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı ve Aydın Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirmesine karşın sağlık durumları gayet iyi. Zorluklara rağmen yürüyüşümüz devam edecek. Adaleti yakalayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Parti meclisimiz yürüyüşü değerlendirdi. Asıl büyük hedefimiz olan 9 Temmuz Pazar günü büyük buluşmayı konuştuk. Adalet yürüyüşümüzün başladığı günden bu yana destek gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Parti meclisimiz bu geniş destekten ötürü çok memnun. Bütün yurttaşlarımızı Maltepe’ye bekliyoruz” dedi.

PARTİ YÜRÜYÜŞÜ DEĞİL

Bu yürüyüşün bir parti yürüyüşü olmadığını belirten Tezcan, “O yüzden hiçbir flama ya da afiş yok. Tek pankartımız var o da “Adalet”. Tek bir sloganımız var hak hukuk adalet. Bütün vatandaşlarımızı buna dikkat ediyor olmasından memnunuz. Parti meclisimiz adalet buluşmasının önemini her boyutuyla değerlendirdi. 16 Nisan referandumunda bir hayır buluşması yapmıştık. Adalet buluşması "Hayır" buluşmasından daha geniş kesimi kucaklıyor. Bu çerçevede tercihleri ne olursa olsun adaleti isteyen herkesi bekliyoruz yürüyüşümüze” şeklinde konuştu. Tezcan, “Bu süreç içerisinde provakasyonlara tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bu yürüyüşü provake etmeye kalkanların haberleri geliyor. Meclisimiz bu konuda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini konuştuk. Ayrıca bu noktada dışarıdan provakatiflere karşı alkışlarla cevap vereceğiz. Hiçbir şekilde tartışmaya girmeyeceğiz. Provakasyonluk yapanların da elbet bir gün adalet arayacaklarını biliyoruz” dedi.

15 TEMMUZ’U SARAYA YEDİRMEYECEĞİZ

Önümüzde ki hafta 15 Temmuz’un da yıl dönümü. Biz iki 15 Temmuz olduğunu biliyoruz. Birisi halkın 15 Temmuz’u diğeri sarayın 15 Temmuz’u. Halkın 15 Temmuz’unu saraya yedirmeyeceğiz. Halk canı pahasına 15 Temmuz’da direndi. Halkın 15 Temmuz’unu yok etmek saray bun bir fırsat bilerek 20 Temmuz’da OHAL darbesini yaptı. Biz halkın 15 Temmuz’una sahip çıkmaya, demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim bu büyük yürüyüşümüz halkın demokrasisine sahip için" ifadelerini kullandı. Selin BECER