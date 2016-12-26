CHP, rotasız gemi gibi

M.Tanzer Ünal

Üzülüyorum…

İnanın çok üzülüyorum.

Devlet olarak, millet olarak hak etmediğimiz olaylar yaşıyoruz.

İşlerimiz iyi gitmiyor…

Siyaset iyi gitmiyor, ekonomi iyi gitmiyor, dünya ile ilişkilerimiz iyi gitmiyor.

“İyi de, bütün bu olayların CHP ile ne ilgisi var?” diyeceksiniz.

Var…

Anamuhalefet partisi olarak var.

Anamuhalefet partisi demek, “iktidara en yakın parti” demek.

“Seçmene güven ve umut verecek parti” demek.

“Demokrasilerde güç dengesi” demek!

“Seçmenin, karar noktasında hemen kapısından içeri girebileceği” parti demek.

CHP’de bu özellikler var mı?

CHP, iktidar alternatifi olabiliyor mu?

CHP, seçmene güven verebiliyor mu?

(Bırakın dışarıdaki seçmeni, kendi seçmenine güven veriyor mu?)

CHP, güç dengesi olabiliyor mu?

CHP, toplum için “umut ışığı” olabiliyor mu?

Eğer olabilseydi…

Ne yazık ki, olamıyor.

Eğer olabilseydi, Türkiye’nin yaşadığı bunca sıkıntı nedeniyle AKP güç kaybeder, CHP iktidara gelirdi.

Veya en azından…

AKP’ye yakın oy alır, AKP iktidarı kaybetme korkusuna kapılır, hizmet ederken daha düzgün ve adaletli davranırdı.

Şimdi öyle mi ya!

O seçim bu seçim, gir çık aynı sonuçlar.

AKP ile CHP arasında neredeyse “bir misli” oy farkı var.

Muhalefet “umutsuz vaka” olduğundan, iktidar istediği gibi at koşturuyor.

O halde sorun iktidarda değil muhalefette

Ülkemizde olup bitenlerden elbette iktidardaki AKP sorumlu!

Ama ülkemizde “iktidar sorunu” yok.

AKP, “Ben buyum” diyor, bildiğini okuyor, vura kıra kendi doğruları çerçevesinde yoluna devam ediyor.

Ülkemizdeki sorun, “muhalefet sorunu”!

Muhalefetin…

*İktidar alternatifi olamama sorunu…

*Umut olamama, güven verememe sorunu…

*Toplumla bütünleşememe sorunu…

Muhalefet derken…

Kabul edelim ki, ülkemizde en başta “muhalefet olma-muhalefet olabilme” sorunu da var.

Baksanıza ortada “muhalefet partisi” diyebileceğimiz sadece CHP kaldı.

Devlet Bahçeli sayesinde artık MHP’nin AKP’den farkı yok.

Erdoğan ile Bahçeli, “tek ses” oldu.

AKP ile MHP, tek ses, tek parti!

HDP’yi ben saymıyorum, çünkü HDP “Türkiye’nin partisi” değil.

PKK’nın Ankara’daki siyasi uzantısı…

Ortada muhalefet yapan sadece CHP var, o da görüyorsunuz yetmiyor, yetemiyor, beceremiyor.

CHP’nin sıkıntısı

CHP’nin sıkıntısı nerede?

Neden etkin muhalefet yapamıyor?

Neden seçmene güven veremiyor?

Neden seçmenin oyunu alamıyor?

Tabii, uzun bir konu!

Ben bugün burada “güncel bir gelişme” üzerine değerlendirme yapacağım.

Nedir bu güncel gelişme?

Hani Rize’de Atatürk Heykeli meydandaki yerinden vinçle sökülmüş, kamyona yüklenip götürülmüş, bu olay yurt çapında tepkilere neden olmuştu ya…

En çok tepkiyi de CHP’liler göstermişti…

Gazeteciler, konuyu Rizeli Mehmet Bekaroğlu’na sormuşlar.

Bekaroğlu, biliyorsunuz, eski Refah ve Saadet Partili.

Son seçimlerden önce, Kemal KIlıçdaroğlu tarafından devşirilip CHP’ye üye yapılmıştı.

Hatta bir ara genel merkez yönetiminde de görev almıştı.

Halen de CHP milletvekili…

Mehmet Bekaroğlu, Rize’deki Atatürk Heykeli’nin meydandan kaldırılması konusunda dedi ki; “Saygısızlık yok, kıyamet koparılacak bir şey yok!”

Şu CHP’nin haline bir bakar mısınız?

Şimdi bütün CHP’liler Mehmet Bekaroğlu’na ateş püskürüyor.

Karar verin bakalım, CHP hangisi?

Mehmet Bekaroğlu gibi düşünenlerin partisi mi CHP, yoksa Atatürk ve değerlerine sahip çıkanlar mı?

Hangisi?

Elbette, Atatürk ve değerlerine sahip çıkanlar…

Tamam, o zaman Mehmet Bekaroğlu ve benzerlerinin CHP’de ne işi var?

Bu nasıl bir kimliksizlik!

“Kefere Kemal” dediği biline biline…

Dahası var…

Mehmet Bekaroğlu, bırakın CHP’ye üye yapılmasını, CHP’den milletvekili seçilmesini, CHP’nin kapısının önünden dahi geçmemesi gereken bir kişi.

Neden mi?

Atatürkçülük konusunda, cumhuriyet ilkeleri konusunda sicili bozuk da ondan!

Humeyni rejimi hayranı da ondan!

Bakın anlatayım…

Yıl, 1993…

23 yıl önce…

Mehmet Bekaroğlu, “Gelecek” adlı dergide “Su üzerinde yürüyenler” başlıklı bir yazı yazıyor.

Yazının bir bölümü şöyle:

“Bir zamanlar şanlı ecdat vardı; dört kıtada at koşturan, sonra Ayasofya, Yunanistan’ı telin mitingleri ve büyük doğu. Bir de kefere Kemal!”

“Kefere” ne demek biliyorsunuz, “kâfir”…

CHP’ye üye yapıldığı günlerde bu yazı gündeme getirilmiş ve Mehmet Bekaroğlu, “Kefere Kemal derken Atatürk’ü kastetmedim” açıklamasını yapmak zorunda kalmıştı.

Ama açıklaması kimseyi tatmin etmemişti.

Humeyni hayranı

Mehmet Bekaroğlu, tıp profesörüdür.

Uzun yıllar Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde çalışmıştır.

O dönemde Mehmet Bekaroğlu ile birlikte üniversitede çalışmış kime sorarsanız sorun, size ilk söyleyeceği “İran’a gidip gelmeleri eksik olmazdı, müthiş bir Humeyni hayranıydı” diyecektir.

Kendisi de yazılarında bunu gizlemiyor.

İsmet Solak, Mehmet Bekaroğlu’nu anlatıyor

Tarih, 25 Aralık 1999…

İsmet Solak, Hürriyet’teki köşesinde, bugünün CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu bakın nasıl anlatıyor.

Yazının başlığı “İran’a övgü, Atatürk’e sövgü”…

“Karadeniz Teknik Üniversitesi, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin en gözde ilim yuvalarından biridir... Bu güzel kente takılan alımlı bir gerdanlıktır.

Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Doçent Mehmet Bekaroğlu'nun bir dergide yayımlanan yazısı elime geçti. Şoke oldum!

Daha başlangıçta, Atatürk'e sövüyor:

- Bir zamanlar şanlı ecdat vardı; dört kıtada at koşturan, sonra Ayasofya, Yunan'ı telin mitingleri ve Büyük Doğu. Bir de kefere Kemal!

Yani, Müslüman bile sayılmayan káfir(!) Mustafa Kemal... 'GELECEK' adlı derginin 12. sayfasındaki yazının başlığı ise Su Üzerinde Yürümek:

-...Okulu bitirenler, evlenenler; dinin yarısını tamamlayanlar derken, ikinci yarısı için tarihi bir fırsat yakalamıştık. İran, İmam Humeyni ve Ali Şeriati... O muhteşem şehadet günleri...

12 Eylül günlerinden söz ediyor:

- 12 Eylül faşizmine rağmen; soğuk Erzurum geceleri, kasetler, devrim sohbetleri... Halbuki biz daha Üç Mesele'yi ikinci kez okumamıştık. 'Teknik ve Medeniyet' üzerinde düşünürken, 'Ali Şeriati' ile Yabancılaşma'yı bir daha bulduk. İşte İslamcılığımızın gerçek ideoloğu. Her şey aydınlanmıştı. İslam ideolojiydi, biz de ideolojik Müslüman, radikal ve devrimci.

Bekaroğlu, İran seferlerine başlıyor:

- Devlet dedik; Allah'ın indirdikleriyle hükmedilen bir mekán. Sürekli boş kalan yanımızı doldurmuştu İran. Demek ki olabiliyordu, olmuştu. İşte! Nasıl da imdadımıza yetişmişti.

Yıllar, belli ki bu anlayışla geçiyor:

- ...Bizi ayakta tutan en büyük silahımız, ertelemeciliğimiz, büyük sabrımız(!) oldu: 'Yarın İslam toplumunda, bir gün mutlaka.' Ayrıca, bizim yaptıklarımız da küçümsenemezdi. Bugün, her kesimden Müslüman belli bir bilinç düzeyine gelmişse bizim, biz radikallerin büyük katkısı vardır. Az şeyler mi yaptık? Bizim üniversiteye girdiğimiz yıllarda ne vardı ki! Şimdi çok şükür oldukça mesafe alındı. İşte kaç dergi, kaç gazete, kaç yayınevi var. Üniversitelerde başörtülüler artıyor.

İçinde dünyayı değiştirmek isteyen bir karanlık arzu büyüyor:

- Biz dünyanın nesini değiştirmek istiyorduk? Kaç dünya vardı ve biz bu dünyaların neresindeydik? Bu soruların cevabı da siyah beyazdı. Bizim için bir tek dünya vardı ve bu dünya da 'onların' elindeydi. Değiştirmenin yolu ise dünyayı onların elinden almaktan geçiyordu. Önce suyun başına geçmeli idik, sonrası kolaydı. Aşağıya doğru her şeyi kontrolümüze alacaktık.

Doçent Bekaroğlu, bu noktadaki gerçeği görüyor:

- Hesabın bu güzel yerinde iki şekilde çıkmaza düşüyorduk. Önce onlar çok güçlüydü, öyle suyun başını kolay kolay bırakacak değillerdi. Sonra, Allah'ın yardımı da gelmiyordu.

Gençlerimizi aydınlatması, onlara bilim ve fennin ışığında uygarlığın kapısını açması gereken bir öğretim üyesine bakın!

YÖK, hakkında soruşturma açıyor. Denetleme Kurulu'ndan Prof. Süleyman Arslan ve Prof. Yusuf Ziya Çubukçu 18 Mart 1996'da raporlarını veriyorlar. YÖK Başkanı Kemal Gürüz, 20 Mart 1996 gün ve 375 sayı ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Yasa açık, suç ortada.

Sonra mı? Sonra, Bekaroğlu profesör oluyor. Son seçimde ise FP'den Rize Milletvekili seçiliyor. Şimdi YÖK Komisyonu üyesi.

YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz'ün defterini dürmek için sorular soruyor. İran'ı övüp Atatürk'e söven biri, laik Türkiye yanlısı olan ve hakkında suç duyurusunda bulunan YÖK Başkanı'nı eline düşürünce fırsatı kaçırır mı?

İşte benim güzel ülkem... Ve işte Türkiyem!

Ne dersiniz, CHP’nin rotası var mı?

Evet, yazının sonuna geldik ve şimdi soruyorum…

“CHP, rotası belli olmayan bir gemi gibi” derken haksız mıyım?

CHP’nin sizce bir rotası var mı, varsa hangi yön?

Ne yapmak istiyor?

Her parti elbette yelpazesini genişletmek ister.

İktidar olabilmesi için bu da şarttır.

Ama CHP, yelpazesi içine alacağı isim olarak bula bula Mehmet Bekaroğlu’nu mu buldu?

Bu nasıl bir vizyon?

***

Sevgili okurlarım, “Üzülüyorum” derken, üzüntüm ülkem için.

Ülkemizde muhalefet de iktidar kadar güçlü olmalı ki, demokrasimiz sağlıklı yürüsün.

Alternatifsizlik…

Muhalefetsizlik…

Hayır getirmez, sürekli kaos yaratır!

İnşallah, CHP kendisini toparlar.

İnşallah, siyasette güç dengesini sağlayabilecek yeni parti veya partiler ortaya çıkar.

Demokrasimiz için bu şart!