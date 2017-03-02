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CHP, seçim tahminini pazar esnafıyla paylaştı

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CHP, seçim tahminini pazar esnafıyla paylaştı
‘Hayır’ kampanyası kapsamında İzmit Perşembe pazarında Pazar esnafına ‘Hayır’ bildirisi dağıtan CHP İl başkanı Cengiz Sarıbay, “Referandumda yüzde 60 dolayında Hayır oyu çıkacak’ dedi

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi 16 Nisan’da gerçekleşecek olan referandum sebebiyle başlattıkları ‘Hayır’ kampanyası kapsamında İzmit Perşembe pazarında Hayır broşürleri dağıttı. Sabah saatleri gerçekleşen bildiri dağıtımına İl Başkanı Sarıbay’ın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, İl Sekreteri ve il başkan yardımcısı Hüseyin Acurman ve partililer katıldı. Pazar esnafına Hayır bildirilerinden veren Sarıbay pazarcılarla sohbet ederek, “Bu bir parti seçimi değil. Biz bu referandumda ülkemizin geleceğini oylayacağız” dedi.

 

‘HAYIR OYLARINI ARTTIRMAK İÇİN’

Bazı pazarcıların ‘Sadece seçim zamanları geliyorsunuz. Onun dışında sizi buralarda göremiyoruz’ eleştirilerine tebessüm ile cevap veren İl Başkanı Sarıbay, “Bundan sonra halkın içinde halk ile beraber olacağız. Bu bir parti seçimi değil. Biz ülkemizin istikbali için çalışıyoruz” yanıtını verdi. Pazarda yaptıkları çalışma sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sarıbay, “Biz burada 16 Nisan’da gerçekleşecek referandumda Hayır oylarını arttırmak için çalışma yapıyoruz “diye konuştu.

 

‘YÜZDE 60 HAYIR OYU ALACAĞIZ’

İlerdeki süreçte çalışmalarına hız vereceklerini belirten Sarıbay,” Bizim buradaki niyetimi ve gayemiz 16 Nisan’ın bir parti seçimi değil bir sistem değişikliği seçimi olduğunu vatandaşlarımıza anlatmak. Pazara girdiğimizden itibaren yaklaşık 300 pazarcının elini sıktık. 2-3 kişinin dışında kimseden tepki almadık. Bir pazarcının bildiriyi buruşturup yere attığını bir diğerinin ise seçim dönemleri dışında Pazar uğranmaması konusunda eleştiri aldık. Ama zaman içerisinde ben CHP ile ilgili bazı algıların kırılacağına inanıyorum” dedi. Sarıbay referandumda yüzde 60 dolayında Hayır oyunun çıkacağını söyledi.

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