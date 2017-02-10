CHP, şu “iletişim skandalı”nı ne çabuk unuttu

M.Tanzer Ünal

Unutulacak gibi değildi…

Ama memleketimizde, hemen hemen her gün o kadar çok abuk sabuk işler oluyor ki, bu hengâme içinde o da unutuldu.

CHP’deki o “iletişim skandalı”nı yeniden gündeme getirmek istiyorum.

Unutulup gitmesin, toplumun belleğinden silinmesin!

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 1 milyon 189 bin liralık “iletişim masrafı”ndan söz ediyorum.

1 milyon 189 bin lira…

Asgari ücretle çalışan bir işçinin 914 aylık, yıla çevirirsek 76 yıllık maaşı.

Sarıbay’ın itirafı

Cengiz Sarıbay dedi ki, “Ne ben, ne milletvekilleri bu kalabalığı toplayamazdık. Bir araya gelsek yine toplayamazdık… Sefa Sirmen’in gücünü kabul edelim. Kalabalık çok iyiydi, çok.”

Doğru söze ne denir?

Cengiz Bey, doğru söylüyor.

Tören neden iki yerde yapıldı?

Sefa Sirmen cezaevinden çıktıktan sonra önce il binasına uğramış, sonra ilçe binasına geçmişti.

Ben de bunu “Neden iki yer, karşılama tek yerde yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı” diye eleştirmiştim.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, konuya açıklık getirdi.

Şöyle:

“Biz önce karşılama programını il binası önünde yapacaktık. Vali Bey izin vermedi, yolu kesemezsiniz dedi. Bu nedenle esas töreni ilçeye aldık. Eee il başkanı olarak bana uğramadan ilçeye gitmesi de yakışık almazdı, partinin en tepedeki sorumlusu benim, bu nedenle tören iki yerde yapılmış gibi oldu.”

Çakallar ve safralar…

“Partinin çakalları da safraları da oradaydı” diye yazmam, Cengiz Sarıbay’ın pek hoşuna gitmemiş.

“Ne yapayım, gelene gelme diyemem ki” dedi ve ekledi: ”Allah’a şükür Sefa Sirmen’in yemlediklerinden değilim. Kimse bana bir şey diyemez.”

Bu isimleri çok duyacaksınız

İsimlerini ilk kez PAKSAN’ın yüzde 50 hissesinin satın alınmasında duyurdular.

Önümüzdeki günlerde aynı isimleri duymaya devam edeceksiniz.

Hangi isimler mi bunlar?

Söyleyeyim…

*Novaroma Capital

*Kemal Özdemir

*Kocaeli Yatırım A.Ş.

*Nedim Yinelek

Bilin bakalım bu sözler kimin?

“Bu referandum 15 Temmuz gecesi tankların önüne yatarak milletimizin istikrarı adına canlarını feda edenlerle, Bağdat Caddesi’nde tankları ıslıklarla alkışlarla karşılayanlarla inşallah son karşılaşmamız olacak. Bu referandum, 90 yıl sonraki dönüm noktamız. Ya sandıkları patlatıp Osmanlı’nın torunları olarak masaya elimizi vuracağız, ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edeceğiz.”

Bilemezsiniz…

Çünkü bu sözlerin sahibi Kocaeli’den değil.

Bolu’dan…

Yukarıdaki sözler, AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’a ait.

Haberi okuyunca, “İyi ki” dedim, “iyi ki bizde böyle bir il başkanı yok!”

Bence “Hayır”ı yasaklayalım gitsin

Memlekette öyle bir iklim yaratıldı ki, referandumda “hayır” vereceğini söylemek, adeta ayıp, suç!

Duvarlara “Evet” yazan gençlere bir şey yok, “Hayır” yazanlar terörist diye bir bir toplanıyor.

Toplum üzerinde müthiş bir baskı var.

Daha sürecin başında olmamıza rağmen bu böyle!

Bir de yaklaşan günleri düşünün.

Topluma abanacaklar da abanacaklar.

Televizyonlarla, gazetelerle, mitinglerle…

Ben diyorum ki, bu referandum “hayırsız” olsun.

Ne olacak yani, “hayır” seçeneğini kaldıralım gitsin!

Böylece aklından “hayır” geçenleri teröre sürüklenmekten kurtarırız.