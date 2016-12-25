  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 6 °C

CHP, terör yürüyüşüne neden katılmadı?

»
CHP, terör yürüyüşüne neden katılmadı?
CHP, bugün saat 13.30’da başlayan ve Kocaeli Gönüllü Kültür Platformu’nun düzenlediği yürüyüşe ve mitinge katılmadı.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yürüyüşe katılmadıklarını şu sözlerle ifade etti. “O mitingi düzenleyenlerin genelde ve yerelde görüşleri belli. Biz bugün İsmet İnönü büstünün açılışına yaptık. Kocaeli Gönüllü Kültür Platformu’nda bulunan hiçbir dernek ve sivil toplum örgütü, cumhuriyetimizin kurucularından İsmet İnönü’nün vefatıyla ilgili bize herhangi bir taziye mesajı göndermedi. Biz de bu yüzden yürüyüş ve mitinge katılmadık” dedi.  Mesut AKBULUT 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
haldun
25 Aralık 2016 Pazar 14:28
14:28
terörist cenazesi olsa katılırdı veya terörist taziyesi veya tutuklanan teröristlerin aile ziyareti olsa orada olurlardı inönünün büstünü açmışlar yakışanı yapmışlar...
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara, Noel'i bu sözlerle kutladı25 Aralık 2016 Pazar 08:54
  • Kandıra’nın 3 sanatçısına vefasızlığı24 Aralık 2016 Cumartesi 17:15
  • Işık: Bu topraklar bize kıyamete kadar vatan olmaz24 Aralık 2016 Cumartesi 15:15
  • Darıca’nın zeytinlikleri meclis gündeminde24 Aralık 2016 Cumartesi 13:13
  • Işık: Hiç çekinmeden başka operasyonlar da yaparız24 Aralık 2016 Cumartesi 11:39
  • SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu: Onları bozguna uğratacağız24 Aralık 2016 Cumartesi 08:18
  • Savunma Bakanı Işık: 3 Askerimiz DEAŞ'ın elinde24 Aralık 2016 Cumartesi 08:11
  • Kocaeli Ticaret Odası’ndaki curcuna23 Aralık 2016 Cuma 17:15
  • Akdemir: Böyle bir suçlama beklemiyordum23 Aralık 2016 Cuma 11:51
  • AKP Gölcük STK'larla buluşacak23 Aralık 2016 Cuma 11:50
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim