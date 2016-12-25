CHP, terör yürüyüşüne neden katılmadı?

CHP, bugün saat 13.30’da başlayan ve Kocaeli Gönüllü Kültür Platformu’nun düzenlediği yürüyüşe ve mitinge katılmadı.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yürüyüşe katılmadıklarını şu sözlerle ifade etti. “O mitingi düzenleyenlerin genelde ve yerelde görüşleri belli. Biz bugün İsmet İnönü büstünün açılışına yaptık. Kocaeli Gönüllü Kültür Platformu’nda bulunan hiçbir dernek ve sivil toplum örgütü, cumhuriyetimizin kurucularından İsmet İnönü’nün vefatıyla ilgili bize herhangi bir taziye mesajı göndermedi. Biz de bu yüzden yürüyüş ve mitinge katılmadık” dedi. Mesut AKBULUT