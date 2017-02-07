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CHP Van İl Başkanı Sarıbay’ı ziyaret etti

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CHP Van İl Başkanı Sarıbay’ı ziyaret etti
CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı makamında ziyaret etti

CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu önceki gün CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve il yöneticileri de katıldı. Sarıbay, “Sevgili Van il başkanımız Mehmet Bey bugün bizleri ziyaret ederek şereflendirmişlerdir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu gibi ziyaretler partimizin birlik içinde olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu. Mehmet Kurukcu da Sarıbay’a teşekkür etti. Selin BECER

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