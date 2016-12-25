CHP ve MHP neden yoktu?

Mehmet Özmen

Zor günler geçiriyoruz.

Ülke olarak öylesine bir zaman dilimi içindeyiz ki; ayakta kalabilmek için sığınabileceğimiz tek bir liman var. O da birliktelik, beraberlik…

Bu kadar basit.

Fakat bu basitlik olması gereken bir mevzu. Ancak yapılması gereken basitliği algılayamayıp, meselenin özünü basite alınca bazen durum hiç de iç açıcı bir hal almıyor bana kalırsa.

Kabul etmemiz lazım. Türkiye kimine göre hatalarından, kimine göre mecburiyetlerden dolayı bir yola girdi. Fakat bu işin sencesi bencesi yok, biz ülke olarak bu yola girdik bir kere. Dostumuz az, düşmanımız çok. Her gün bir terör saldırısı ile güne uyanır olduk. Şehit cenazesinin kaldırılmadığı vilayetimiz yok, neredeyse her ilçeden bir cenaze kalkacak.

Daha önce de dikkat çekmiştim, ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ diyerek bu meselenin çözüm yolu olarak birbirimizle kucaklaşmaktan geçtiğini söylemiştim.

Bu zamanda birlik, dirlik sağlanamazsa hiçbir zaman sağlanamaz demektir.

Dün bir yürüyüş yapıldı İzmit’te. Katılanların büyük bir çoğunluğu AK Partili.

Fakat CHP’den kimse yok. Sebebi ise oldukça ilginç, “Bu yürüyüşü düzenleyenler İsmet İnönü’nün vefat yıldönümü dolayısıyla bize taziyede bulunmadılar, üzüntümüzü paylaşmadılar…”

Keşke Sarıbay, görevden alınan muhtar konusunda olduğu gibi daha etkili bir gerekçe ortaya koyabilseydi.

Evet, çok şaşıracaksınız, ancak yürüyüşte MHP de yok. İl başkanı Aydın Ünlü, gerekçesinde Yenikapı ruhunun zarar gördüğünü dile getirmiş. Bir de Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenciler arasında yapılan seçimin iptali konusunda tepkiliymiş.

Haliyle bu duruma dikkat çekmek için yürüyüşe katılmama kararı almışlar. Fakat kendisi gelmese de Bozkurt işareti yaparak yürüyüşte kendilerini gösteren MHP’lilerin, ülkücülerin olduğunu gördüm ve bu durum açıkçası benim çok sevindirdi.

Tekrar etmekte fayda görüyorum. Türkiye zor zamanlar geçiriyor. Bu dönemde oyuncağı kırılmış çocuk gibi her meseleden kendi başına yeni bir olay çıkarmaya gayret göstermek açıkçası devlet meselelerini hafife almak olarak algılarım. Bu topraklarda yaşayacaksak, birlikte olmak zorundayız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur.

Tüm etnik farklılıklar ve siyasi düşüncelerimize rağmen bir olmayı hep başarmışız. Kavga etmişiz, birbirimize ağır ve anlaşılması güç şeyler yapmışız, ancak bu topraklarda olduğumuz müddetçe yine hep birlikte olacağız.

O yüzden ben açıkçası dün yapılan o yürüyüştü CHP’nin ve MHP’nin de temsil edilmesini isterdim. İl başkanları gelmeyebilir, ancak birkaç kişiyi görevlendirerek böyle ayrılıkçı bir tavır sergilenmemiş olurdu.