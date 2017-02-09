CHP yeni halk kahramanını tanıttı!

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Referandum kampanyamız boyunca bizlerle birlikte olacak olan kahramanımız ‘Hayırettin’ sesi çıkmayanların sesi olacak” dedi

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, referanduma hayır kampanyasına ilişkin bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getirerek iki yöntem belirlediklerini söyledi. İlk yöntemin dijital mecralar olduğunu açıklayan Küçükkaya, “Biz bir kahraman belirledik. Arkadaşlarımızla birlikte 8 farklı karakterden birini seçtik. Bundan sonra sesi çıkmayanların sesi olacak olan ‘Hayırettin’ kampanyamız boyunca bizlerle olacak” dedi.

İKİ YÖNTEM BELİRLEDİK

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya “Cumhuriyet’in Gereken değerinin tekrar değerini kazanması için yıldızı parlayan bir ülke olmasını tekrar sağlama noktasında hayır kampanyasına olan gücüyle devam edeceğiz. Öncelikle bu referandumda biz CHP İzmit olarak kampanyamızı iki aşamalı olarak planladık. Birincisi dijital mecralar (internetteki tüm mecralar Facebook Youtube İnstagram). İkincisi de konvansiyonel mecralar (Gazete, televizyon, billboard). Sizlere bugün kampanyamızın dijital bölümüyle ilgili bazı detaylar aktarmak istiyoruz. Bir sonraki toplantımızda da kampanyamızın konvansiyonel ayağını detaylı olarak anlatacağız” dedi.

CHP İZMİT’TEN İLK

Devamında Küçükkaya, “CHP İzmit olarak bu seçimlerde hazırladığımız kampanya bir ilki gerçekleştiriyor olacak aynı zamanda. Türkiye’de partililer tarafından hazırlanan, organizasyonuyla, fikir aşamasıyla, oyuncularıyla, planlamasıyla, finansmanıyla her aşamasını partililerin hazırladığı, ilk profesyonel reklam kampanyasını hazırladığımızı eklemek gerekir” açıklamasında bulundu.

KİMDİR HAYIRETTİN?

Küçükkaya, “Hayırettin karakteri hazırladığımız seçim kampanyamızın önemli materyallerinden bir tanesi olarak öne çıkan bir karakter. Bildiğiniz üzere Hayrettin Türk toplumunda sıkça görülen isimlerden bir tanesi. Pek çoğumuzun böyle bir tanıdığı da vardır aslında. ‘Hayrettin abilere gittik’ cümlesine yabancı değiliz mesela. Ünlü olmuş futbolcular var. Oyuncular var. ‘Hayrettin abiyle kahvede oturduk’. Bizim için sıradan, gündelik duyabileceğimiz, tanıdık cümleler. Bu ürettiğimiz hayrettin karakterini, bizden biri yapan unsurların başında geliyor. Doğal olmasına içimizden biri olmasına çok özen gösterdik ve karakterimizi ürettiğimiz 8 farklı tip arasından seçerek belirledik” ifadelerini kullandı.

NASIL BİR KARAKTER HAYRETTİN?

Küçükkaya, Hayırettin karakteristik özelliklerini de paylaşırken “Hayırettin biraz huysuz biri aslında. Kendisinin gerçek adı da Hayırettin. Muhtemelen iş bilmez bir nüfus memuru tarafından yapılmış bir hata sonucu ismi yanlış yazılmış ama biz kendisine hayrettin demeyi tercih ediyoruz. Hayrettin biraz sinirli, çoğu zaman ise espri yapmayı seven, yaptığı esprilerle lafı gediğine koyan bir karakter olarak öne çıkıyor. Lafını da kimselerden esirgemiyor. Söylenebilecek en doğru şeyi, kitabın tam da ortasından söyleyerek tabir yerindeyse sesi çıkmayanın sesi oluyor” diye konuştu.

SESİ ÇIKMAYANLARIN SESİ OLACAK

Hayırettin’in kampanyaya nasıl katkıda bulunacağını da açıklayan Küçükkaya, “Hayrettin bu referanduma özel olarak, partililerimizle birlikte geliştirdiğimiz kampanyamızın sosyal medya noktasında sıkça göreceğimiz ana figürü diyebiliriz. Hayrettin sesi çıkmayanların sesi olacak. Mantık hayrettin karakterinin en önem verdiği kavramlardan biri. Ancak mantığı mizahla harmanlamayı da çok seviyor. İzahı olmayanın mizahı olur mantığıyla düşünüyor. Sosyal medya üzerinden çeşitli videolar ve görseller vasıtasıyla hayrettin karakteri kampanya boyunca bizlerle birlikte olacak” açıklamalarında bulundu. Son olarak Küçükkaya referandum anketi sonuçlarına da değinerek “Üzücü bir haberim de var. İzmit’te ‘hayır’ kararını vermiş seçmenin evet diyenlerin üstünde gözüküyor” diyerek konuşmasını tamamladı. Serkan BORLAK