CHP’de 29 delege daha BELİRLENDİ

CHP İzmit İlçe mahalle delege seçimleri devam ediyor. Bugün 7 mahallede gerçekleştirilen seçimlerde toplam 29 delege belirlendi. Mahalleler tek listede anlaştı.

CHP İzmit ilçede mahalle delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya başkanlığında gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinde bugün Hacıhasan, Hacıhızır, Erenler, Kocatepe, Kuruçeşme Fatih, Doğan ve Hatipköy mahalleleri sandık başına giderek kongre delegelerini ve önseçim delegelerini belirledi. Hacıhasan ve Hacıhızır mahalleleri ilçe binasında gerçekleştirilirken diğer 5 mahalle ise kendi mahallelerinde oy kullandı. 7 mahallede yapılan seçimlerde toplam 29 delege belirlendi. Mahaller tek listede uzlaştı.

ERENKAYA TEK TEK ARADI

Hacıhasan Mahallesi’nde yapılan seçimler öncesinde Hikmet Erenkaya ile ilgili ortaya bir iddia atıldı. Hacıhasan Mahalle temsilcisi Arda Başaran, “Hikmet Bey kendine yakın üyeleri tek tek arayıp zaten tek listeli seçim olduğunu oy kullanmaya gitmemeleri gerektiğini beyan etmiş. CHP’nin en kıdemli üyesidir Hikmet Erenkaya’dır. Bugün oy kullanmaya keşke katılsaydı. Sonuç olarak 3’te 2’yi yakalayarak istediğimizin karşılığını aldık” dedi.

KESİNLİKLE OY KULLANMAYIN DEMEDİM

Hakkında Hacıhasan mahalle temsilcisi Arda Başaran'ın "Erenkaya üyeleri tek tek arayıp oy kullanmayın" iddialarına cevap veren CHP’li eski vekil Hikmet Erenkaya ise, "Kesinlikle ben Hacıhasan Mahallesindeki üyeleri arayarak ‘Oy kullanmayın’ şeklinde bir beyanat vermedim. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Arda Başaran kardeşimize konuyla ilgili yanlış bilgi verilmiş olabilir. Biz Hacıhasan mahallesinin büyükleriyiz. Bütünlük sağlansın istiyoruz. Delege seçimlerinde de Arda Başaran’ı destekledik. Üyelere de bunu söyledik. Mahallede CHP için kim çalıştıysa Arda Başaran mahalle temsilcisi olarak bunu yakından gördü ve listeleri oluşturdu. Dediğim gibi biz Arda Başaran’ı destekledik. Mahalledeki yetki Arda Başaran’daydı. Ortada tek bir ortak amaç var. O da CHP’nin yüksek oy alması” açıklamasında bulundu. Selin BECER

Mahalle delege listeleri şu şekilde:

HACIHASAN MAHALLESİ

Kongre Delegeleri: Mustafa Arda Başaran, Sahra Şefika Akıncı, Remziye Berber, Süleyman Şen

Önseçim Delegeleri: Recep Eşsiz, Sahibe Urtkin, Tacettin Kılıç, Türkan Durak, Hatice Memiş, Ufuk Bagan, Filiz Doldur, Aytaç Okan Erden, Ayşe Balaban, Gizem Güngör, Ahmet Tuna, Sezin Güven

HACIHIZIR MAHALLESİ

Kongre Delegeleri: Mihdiye Satıcı, Nejdet Aygül, Serkan Kavas, Mehmet Demirtaş, Özlem Çalık

Önseçim Delegesi: Hüseyin Bingöl, Berrin Özkoyuncu, Nüzhet Özdemirli, Sebahattin Bıçakçı, Misli Seza Korukoğlu, İbrahim Çizer, Ferda Yeldan, Remziye Kavas, Dilek Yılmaz, Zelal Satıcı, Kurtuluş Yılmaz, Doğukan Yılmaz Gürol, Gürkan Yıldız, Orçun Aygül, Burçin Bahar Göçen, Makbule Ertan, Nejdet Demirtaş, Sedat Küçük, Gökhan Kahya

ERENLER MAHALLESİ

Kongre Delegeleri: Muhammet Koç, Nusret Çavdar, Bülent Sadıkoğlu, Elmas Özcan, Çetin Uzuner, Ahmet Acar, İrfan Günister, Mustafa Yasak

Önseçim Delegeleri: Semih Koç, Nazif Kılıçarslan, Hatice Çavdar, Meryem Aksamaz, Fatma Kardaş, Yusuf Aydın, Mehmet Emin Uzuner, Hasan Uygun, Ekrem Çakar, Semra Ağuş, İbrahim Uzun, Emel Biçer, Mehtap Karakurt, Didem Bekil, Kadir Görkem Aktop, Serdar Yılmaz, Bilal Afşin, Ezgi Kaya, Melih Üner, Çağla Ceyhan, Hümeyra Uzunoğlu, Oğuzhan Çelik, Erhan Önder, Mehmet Kılıçarslan, Yaşar Uzun, Zeynep Akyol, Nurettin Şahna, Mustafa Yılmaz Koç, Sezgin Ay, Uğur Demir, Ali Şimşek, Fatih Altun, Filiz Yılmaz.

KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİ

Kongre Delegeleri: Alparslan Seymen, Servet Kulaksız, İsmail Yışmaz, Nuri Alçınkaya

Önseçim Delegeleri: Celal Yaşar, Süleyman Haktürk, Yener Dursun, Seniha Çalış, Günay Şengün, Güner Gönül, Yeşim Külünk, Dilek Yalçın, Emel Zuhal, Rıdvan Sağlam, Ali Coşar, Hikmet Efe

KURUÇEŞME KOCATEPE

Kongre Delegeleri: Gülhan Erbaş, Murat Karataş, Umut Bali

Önseçim Delegeleri: Havva Pehlevan, Hatice Kaygusuz, İlhan Düzgün, Özgür Karataş, Abdulbaki Demiral, Müslüm Korkmaz, Gürsel Kaya, Aydın Arslan, Ramazan Acar, Sadettin Kandemir

DOĞAN MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Mustafa Yüce, Ebru Keser, Nuri Köse, Hüseyin Erker

Önseçim Delegesi: Ercan Sövencan, Ayşe Kandemir, İsmail Meydan, Hüseyin Başyiğit, Hilmi Uzun Çelebi, Hüseyin Sağlam, İlhan Özpınar, Ufuk Akyer, Niyazi Acar, Taha Yüce, Yasemin Kızılkaya, Yeliz Turalı, Gökmen Şahin Kaya

HATİPKÖY MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegesi: Emre Andız

Önseçim Delegesi: Orhan Sağlam, Mustafa Bayhan, Hüseyin İrgit, Ali Eser