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CHP'de 3 Mahallede delegeler TAMAM

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CHP'de 3 Mahallede delegeler TAMAM
CHP İzmit İlçe mahalle delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde 3 mahalle sandık başına gitti. 3 mahallede toplam 17 delege belirlendi.

CHP İzmit ilçede mahalle delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya başkanlığında gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinde bugün sabah saatlerinde Hacıhasan, Hacıhızır, Erenler, mahallesi sandık başına giderek delege ve önseçim delegelerini belirledi. Hacıhasan ve Hacıhızır mahalleleri ilçe binasında gerçekleştirilirken Erenler mahalle ise kendi mahallesinde oy kullandı. 3 mahallede yapılan seçimlerde toplam 17 delege belirlendi. Mahaller tek listede anlaştı. Selin BECER

Mahalle delege listeleri şu şekilde:

HACIHASAN MAHALLESİ

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Kongre Delegeleri: Mustafa Arda Başaran, Sahra Şefika Akıncı, Remziye Berber, Süleyman Şen
Önseçim Delegeleri: Recep Eşsiz, Sahibe Urtkin, Tacettin Kılıç, Türkan Durak, Hatice Memiş, Ufuk Bagan, Filiz Doldur, Aytaç Okan Erden, Ayşe Balaban, Gizem Güngör, Ahmet Tuna, Sezin Güven

HACIHIZIR MAHALLESİ

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Kongre Delegeleri:  Mihdiye Satıcı, Nejdet Aygül, Serkan Kavas, Mehmet Demirtaş, Özlem Çalık
Önseçim Delegesi: Hüseyin Bingöl, Berrin Özkoyuncu, Nüzhet Özdemirli, Sebahattin Bıçakçı, Misli Seza Korukoğlu, İbrahim Çizer, Ferda Yeldan, Remziye Kavas, Dilek Yılmaz, Zelal Satıcı, Kurtuluş Yılmaz, Doğukan Yılmaz Gürol, Gürkan Yıldız, Orçun Aygül, Burçin Bahar Göçen, Makbule Ertan, Nejdet Demirtaş, Sedat Küçük, Gökhan Kahya

ERENLER MAHALLESİ
Kongre Delegeleri: Muhammet Koç, Nusret Çavdar, Bülent Sadıkoğlu, Elmas Özcan, Çetin Uzuner, Ahmet Acar, İrfan Günister, Mustafa Yasak
Önseçim Delegeleri: Semih Koç, Nazif Kılıçarslan, Hatice Çavdar, Meryem Aksamaz, Fatma Kardaş, Yusuf Aydın, Mehmet Emin Uzuner, Hasan Uygun, Ekrem Çakar, Semra Ağuş, İbrahim Uzun, Emel Biçer, Mehtap Karakurt, Didem Bekil, Kadir Görkem Aktop, Serdar Yılmaz, Bilal Afşin, Ezgi Kaya, Melih Üner, Çağla Ceyhan, Hümeyra Uzunoğlu, Oğuzhan  Çelik, Erhan Önder, Mehmet Kılıçarslan, Yaşar Uzun, Zeynep Akyol, Nurettin Şahna, Mustafa Yılmaz Koç, Sezgin Ay, Uğur Demir, Ali Şimşek, Fatih Altun, Filiz Yılmaz.

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