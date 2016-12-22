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CHP’de Ali Hoca sevinci!

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CHP’de Ali Hoca sevinci!
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Akdemir serbest bırakıldı.

CHP İl Sekreteri Prof.Dr. Ali Akdemir, geçtiğimiz hafta FETÖ soruşturması kapsamında evinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Ali Akdemir, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Akdemir, adli kontrolle serbest bırakıldı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve Ali Akdemir yarın (Cuma) saat 11.00’de il binasında basın toplantısı yapacak. Mesut AKBULUT 

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