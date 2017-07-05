CHP’de bir şeyler oluyor

M.Tanzer Ünal

İnşallah, yanılmıyorumdur…

İnşallah, gördüklerim ve sezgilerim doğrudur…

İnşallah, “Adalet Yürüyüşü” bu ana muhalefet partimiz için bir milat olur.

İnşallah, CHP’liler bundan sonra parti çalışmalarına “dava” hırsıyla sarılırlar.

Bunu neden istediğimi biliyorsunuz…

Benim partim purtim yok.

Ben, güçlü demokrasiden yanayım.

Güçlü demokrasi için, iktidarın da muhalefetin de güçlü olması gerekir.

Bizde iktidar güçlü, muhalefet topal!

Böyle bir yapıyla demokrasimizi götüremeyiz.

Tek adamla, tek partiyle demokrasi yürümez.

Mutlaka en az iktidar kadar güçlü muhalefet partisi gerekli.

Benim derdim bu!

Yoksa o kazanmış bu kaybetmiş, hiç umurumda değil.

Yeter ki, devletimiz kaybetmesin, milletimiz kaybetmesin!

Gerisi hikâye.

Kimin kazanıp kimin kaybettiği değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kaybedip etmediği önemli!

Ortak aklımız, bu olsun.

Olayları bu yönüyle değerlendirelim.

CHP’deki gözlemim ne?

Yürüyüşte çekilen fotoğraflara bakıyorum…

Katılan arkadaşları dinliyorum…

Telefon edenlerin söylediklerine kulak veriyorum…

CHP’de, henüz örgütlerde olmasa bile genel merkez yönetiminde bir değişim var.

Haa yeterli mi, değil.

Ama eskiye göre farklı.

Umut verici…

Örneğin…

*Belirlenen gündemin arkasından gitmiyor, artık kendisi gündem belirliyor.

*İnsanları karşıya itmek yerine, kendi yanına çekmeye çalışıyor.

*Üslupta sertliği değil, yumuşaklığı tercih ediyor. “Size taş atana, siz gül atın” diyor.

*Gerekli gereksiz her şeye tepki vermiyor, daha sakin.

*Ayrıştırıcı değil, birleştirici üslup kullanıyor.

*İnsanlara daha samimi dokunabiliyor.

*Toplumun yoksul kesimiyle diyaloğu iyi.

*Dindar kesime karşı daha duyarlı.

*İnsan ilişkilerini daha ön planda tutuyor.

Yazdıklarım eksiktir fazladır, ama gözlemlerim böyle!

Tabii, “Hah, CHP’de değişim başladı” demek için henüz erken.

İzlemeye devam edeceğiz.

Genel merkezin, “uzun soluklu” olup olmadığını göreceğiz…

Örgütlerin, Ankara’nın hızına ayak uydurup uyduramayacağını göreceğiz…

Partideki “yenilenme-değişim-çoğalma” sorununun ne ölçüde çözümleneceğini göreceğiz…

Şimdilik gördüğümüz, sadece bir “umut ışığı”.

Hep birlikte izlemeye devam edelim!

Bu yürüyüş CHP’ye kaç ay yeter?

Şu sıralarda CHP’lilerde “keyf 1500”!

Hepsinin ağzı kulaklarında…

“Adalet Yürüyüşü” yapılıyor ya…

Yürüyüş büyük ilgi görüyor, büyük ses getiriyor ya…

Keyiflerine diyecek yok!

İşte tam böyle bir noktada, dün kafama takılan bir soru oldu.

Hınzırlık bu ya…

Kendi kendime, “Bu yürüyüş, CHP’ye kaç ay yeter?” diye sordum.

CHP’liler, ne kadar süre bu yürüyüşten geçinirler?

İşte bu çok önemli!

“Nasıl olsa iyi bir iş yaptık” deyip yan gelip yatarlarsa, bu yürüyüşü uzun süre “geçim malzemesi” olarak kullanırlarsa, CHP’de kafalar değişmemiş demektir.

İzleyip göreceğiz…

İktidar, “Adalet Yürüyüşü”nden keşke kendine ders çıkarsa

Önce şunu belirteyim…

Adalet, daha önce vardı da AKP iktidara gelince yok olmadı.

Daha önce de sorunluydu, bağımsız ve tarafsız değildi.

AKP de bu nedenle iktidara geldi.

“Ülkede adaleti sağlayacağım” dediği için…

Ama gelin görün ki, ülkemizde adaletin en çok yara aldığı dönem de bu dönem oldu.

Yargı, bağımsızlığını yitirdi…

Tamamen yürütmenin emrine girdi…

“Kumpas” günlerini düşünün.

Fetullahçı çetenin, devlet ve silahlı kuvvetlerde hâkimiyeti ele geçirmesini yaşadık.

O günlerde de “adalet arayışları” vardı ve bu arayışlar iktidarın yine tepkisini çekiyordu.

Adalet arayanlara demediklerini bırakmıyorlardı.

Ne oldu, sonunda silahlı kuvvetlere “kumpas kurulduğu” ortaya çıktı.

Adalet arayışı bugün de var, bugün de iktidarın tepkisine neden oluyor.

Hem de en sert şekilde.

Demek değişen bir şey yok.

İktidar, adalet taleplerine kulak tıkamaya devam ediyor.

Oysa adalet talebi, bugün düne göre daha “kitlesel destek” bulmuş durumda.

Halka gittikçe genişliyor, zincir gittikçe uzuyor…

Aslında ortaya çıkan bu talep, iktidar için fırsat olmalıydı.

Akıllı iktidarlar böyle davranırlar.

Bu taleplerden kendilerine gerekli dersleri çıkarırlar, ona göre pozisyon alırlar.

Ama işte olmuyor!

İktidar bildiğini okuyor, burnunun doğrultusunda gidiyor.

Ve zaten ayrışmış toplum, bu kez de “adalet talebi” üzerinden kutuplaşıyor.

Olacak şey değil, ama oluyor…

Yaşamamız gereken şeyleri yaşıyoruz…

“Adalet”in hiç tartışılacak tarafı olur mu?

2 görüş

*“Aklı öldürürsen, ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür.” Fatih Sultan Mehmet HAN

*”Ülkeye sadakat her zaman, iktidara sadakat hak ettiği zaman…” Mark TWAİN.