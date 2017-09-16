CHP’de delegeler seçildi

CHP Mahalle Delegelerinde Zabıtan mahallesinde İl Kadın Kolları Başkanı Pekyörür itiraz etti. Çift liste ile yarışan Orhan’da ise sonuç berabere kalınca seçim ertelendi. Çoğunluk sağlanmadığı için Şirintepe'de de seçimler ertelendi

Kongre sürecinin ilk ayağı olan CHP İzmit İlçe Örgütü delege seçimleri dün de devam etti. Mehmet Ümit Küçükkaya'nın başkanlığını yaptığı CHP İzmit İlçe Örgütü dün 9 mahallede toplam Orhan Mahallesi hariç 40 delege belirlendi. Orhan Mahallesi çift liste ile seçime giderken diğer mahalleler tek listeyle seçime girdi. Çift liste olan Orhan Mahallesi’nde seçim sonucu berabere kaldığı için ileri tarihe ertelendi. Sabah saatlerinde başlayan Zabıtan Mahallesi delege seçimlerinde ise CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, genç ve kadın delege yazılımının adil olmadığı gerekçesi ile itiraz etti. Zabıtan ve Şirintepe Mahallesi seçimlerinde çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.

SADECE KOZLUK İLÇE’DE YAPILDI

Saat 10.00- 12.00 arası Fatih, Gültepe, Tüysüzler, Zabıtan mahalleleri sandık başına giderken, saat 13.00- 15.00 arası Akçakoca, Kozluk, Orhan, Şirintepe ve Turgut mahalleleri delegelerini seçti. 9 mahalle arasından sadece Kozluk Mahallesi ilçe binasında gerçekleştirilirken diğer mahaller ise kendi mahallelerinde oylarını kullandı.

DELEGE YAZILIMI ADİL DEĞİL

Sabah saatlerinde başlayan Zabıtan mahallesi delege seçimlerine CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür itiraz etti. İtirazların ve seçimde çoğunluk sağlanamadığı için Zabıtan mahalle delege seçimi iptal oldu. Delege seçimi ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi. İzmit İlçe Başkanlığına itiraz dilekçesi yazan Pekyörür, “ Zabıtan Mahallesi delege seçiminde seçilen delegenin yaş ortalamasının 67 ve 81 olması. Genç, kadın ve delege yazılımının adil olmadığı. Delegelerin sadece mahallenin tek bölgesinden yazılması. Delegasyonu mahalle temsilcisinin yapmamasından dolayı bu seçimin adaletli olmadığı için seçimin iptaline gereğinin yapılmasına arz ederim” ifadelerini kullandı.

ORHAN 51'E 51 KALDI

İzmit mahalle delege seçimlerinde Orhan Mahallesi’nde seçimler çekişmeli geçti. Çift liste ile seçime giren Orhan Mahallesi’nde İl yöneticisi Harun Yıldızlı'nın hazırladığı yeşil liste ile Mustafa Pektaş'ın hazırladığı beyaz liste seçimde yarıştı. Orhan Mahallesindeki delege seçimi büyük heyecan içinde geçti. 137 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 106 üye oy kullandı. 4 oy geçersiz sayıldı. Büyük bir heyecanla geçen seçimlerde oy sayımına geçildi. Sayımda her iki listeye de toplam 51 oy çıktı. Eşitlik olduğu için Orhan'da delege seçimi ileri bir tarihe ertelendi. Yaşanacak süreçte ise CHP İzmit İlçe Örgütüne liste temsilcileri çağırılacak. Eğer delegasyon kabul ederse kura çekilecek. Fakat kura uygun görülmezse yeniden sandık kurulacak ve delege seçimi tekrarlanacak. Selin BECER

MAHALLE DELEGELERİ ŞU ŞEKİLDE:

ZABITAN MAHALLESİ

İlçe Kongreleri: Koç Ali Aydemir, Kamil Duymuş, Nurdoğan İnce, Perihan Göksu, Cenk Zoralioğlu

Önseçim Delegeleri: Osman Ender Ertürk, Hasan Demirtaş, Ali Birçok, Halil Suat Enser, Arzu Başer, Süleyman Eker, Kemal Yüksel, Abidin Ötkün, Oğuzhan Mola, Gökhan İnce, Pınar Meydan, Hakkı Kotak, Mehbup Hülya Atalay, Atilla Gül, Hüseyin Başak, Kemal Yenilmez.

GÜLTEPE MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Mehmet Biber, Emre Mustafa Katıoğlu, Eren Balta, Hacı Gül

Önseçim Delegeleri: Kemal Barış Sirmen, İsmail Hakkı Yavaşoğlu, Gültene Gül, Muhammet Alican Ulu, Nedim Galip, Ali Örnek, İzzet Yılmaz, Savaş Biçici, Sibel Kıraslan, Cengiz Duymuş, Mahmut Gül, Onur Perem, Rıdvan Günay, Nejdet Özbay, Burak Borlak, Sami Çolak.

TÜYSÜZLER MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Ayten Çiftçi, Sevinç Harata, Lütfi İme

Önseçim Delegeleri: Şenol Obay, Bedri Çiftçi, Fatma Bingöl, Nazlı Göksu, Kemal Kaya, Buluş Başyurt, Günay Zorteymur, Zülfü Demirdağ

FATİH MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Orhan Bozkurt, Hakkı Şahin, Müslüm Göksu

Önseçim Delegeleri: F. Melek Bozkurt, Ahmet Ediş, Eren Bingöl, Erkan Şahin, Ahmet Çağın, Bülent Çağın,Murat Özkara.

KOZLUK MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Metin Karabıyık, Kaya Arslan, Hakan Tanta, Hasan Akbulut, Hüseyin Karadeniz, Nuriye Gençtürk, Hatıra Yel, Yılmaz Ak, Gürkan Ertan, Turhan Atak, Mert Göbekçioğlu, Münir Dere

Önseçim Delegeleri: Arzu Ak, Ayşegül Ak, Elif Oğuz, Fatma Akbulut, Burak Akbulut, Hüseyin Akbulut, Figen Aliz, Berker Arslan, Feride Atak, M. Kamil Hasıl, İbrahim Karasu, Mustafa Süzük, Süleyman Baharlı, İsmail Bilican, Necdet Çetinak, Mehmet Ataç, Haşim Doğan, İbrahim Düzgün, Metin Ertan, Bülent Eşiyok, Ayşe Gencal, Sinan Gençtürk, Cem Gürbüz İvedi, Hasan Karadeniz, Nurhayat Uman, Nilgün Kılıç, Umut Köse, C.Cem Öncü, Kamil Sarıtaş, Hanife Onaran, Hayrettin Kaymaz, Fatma Özdemir, İmran Kolaylı, Behçet Öztürk, Sibel Saydam, Süleyman Saygılı, Hüseyin Şekeroğlu, Mehdi Kaan Günan, Şaban Tanrıverdi, Osman Tanta, Arzu Tavukçu, Seyfun Tengiz, Cihat Uçar, Sevinç Uman, Fettah Koyukan, Sevil Yel, Zafer Yel, Yaşar Yerci, Uğur Yıldırım, Metin Yılmaz, Hasan Gürçay, Şevki Donat.

ORHAN MAHALLESİ

YEŞİL LİSTE

İlçe Delegeleri: Türkan Uysal, Tülay Bağdatlu, Betül Yıldızlı, Fatma Toptaş, Davut Cömert, Gökhan Ercan,

Önseçim Delegeleri: Ayten Erden, Nevin Aktürk, Mecbure Servi, Gülten Sürgit, Gülay Filiz, Leyla Dizdaroğlu, Raife Şahin, Didem Erdem, Armağan Meriç, Birol Özyürek, Mustafa Kemal Dönmez, Hüseyin Güçlükaş, Emre Dal, Sedat Küçük, Semih Bekar, İbrahim Yıldız, Osman Uzun, Güray Özkaraman, Hasan Tarhan, Erhan Çeltiker, Yakup Tanrıöver

BEYAZ LİSTE

İlçe Delegeleri: Hasan Hüseyin Çakar, Ferhat Karabulut, Harun Erenkaya, Metin Aslan, İlkay Kaleli

Önseçim Delegeleri: H. Ahmet Uzun, Osman Uzun, Erhan Çeltiker, Ayten Erden, Meral Eşkin, Ayşe Usta, Emine Özertan, Emine Gülsever, Sevilay Ayçiçek, Necla Toktaş, Arif Hakan Yeşil, Birol Özyürek, Hakan Çoştu, Güven Günaydın, Mustafa Kemal Çetin, Mecbure Servi, Ahmet Sapmaz, Leyla Dizdaroğlu, Duygu Eşkin, Süha Özkan, Emin Gül

AKÇAKOCA MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegesi: Osman Ertan, Hüseyin Taşçı, Yusuf Ziya Tom, Yusuf İs

Önseçim Delegesi: Meral Atay, Halil Tolunay, Fevzi Akyol, Mehmet Aka, Mesut Aksoy, Bülent Gürbey, İrfan Taşçı, Ahmet Sakarya, Mustafa Yaşar Yel, Kumru Kılıçdoğan, Yalçın Kömürcüoğlu, Özkan Kolpar, Cem İnan, Levent Erçelik, Ayla Ertan

TURGUT MAHALLESİ

İlçe Delegeleri: Sema Güven, Yiğit, Timur, Dilber Boz, Erdoğan Sevencan, Serdar Çağlayan, Behcet Bıçakçı, Vedat Yüksel, Cemal Taşçı.

Önseçim Delegeleri: Saim Ay, Halim Emre Aktaş, Metin Altınbay, Salih Serkan Bedir, Kerem Biçer, Kubilay Can, Ahmet Çağlayan, Ali Güntepe, Turan Karabulut, Hüseyin Kolaylı, Bahri Mançu, Metin Oktay Örçen, Salih Tuna, Osman Şahin, Necati Yüksel, Saim Namlıoğlu, Hasan Gazel, Kardelen Çağlayan, Mustafa Kızılay, Ahmet Atalay, Ahmet Sağlam, Arzu Karasu Tuna, Ali Kemal Bulut, Aysel Karabıyık, Kadir Batıhan, Sadiye Aktaş, Gencay Ak, Sedat Boray, Ali Azar Cengiz, Yasemin Emiştekin, Reşit Gül.