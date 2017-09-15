  • BIST 108.167
  • Altın 146,524
  • Dolar 3,4379
  • Euro 4,1098
  • Kocaeli : 27 °C
  • İstanbul : 28 °C
  • Sakarya : 27 °C

CHP’de Hafta sonu 18 mahalle sandık başında

»
CHP’de Hafta sonu 18 mahalle sandık başında
CHP İzmit İlçe Mahalle Delege Seçimleri’nde Cumartesi ve Pazar günü toplam 18 mahalle sandık başına gidecek

CHP İzmit İlçe Mahalle Delege Seçimleri Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek. İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın başkanlığında gerçekleşen seçimlerde Kozluk Mahallesi’nin seçimleri ilçe binasında gerçekleşirken diğer 17 mahalle ise kendi mahallelerinde oy kullanacak.

SADECE KOZLUK İLÇE’DE YAPILACAK

Yarın saat 10.00- 12.00 arası Fatih, Gültepe, Tüysüzler, Zabıtan mahalleleri sandık başına giderken, saat 13.00- 15.00 arası Akçakoca, Kozluk, Orhan, Şirintepe ve Turgut mahalleleri delegelerini seçecek. 9 mahalle arasından sadece Kozluk Mahallesi ilçe binasında gerçekleştirilecekken diğer mahaller ise kendi mahallelerinde oy kullanacak.

PAZAR 9 MAHALLE DELEGELERİNİ SEÇECEK

Pazar günü ise saat 10.00 ile 12.00 arası Kadıköy, Körfez, Sanayi, Ayazma, Tepeköy, Akmeşe Atatürk, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi, saat 14.00 ile 16.00 arası ise Akpınar ve Kabaoğlu Mahalleleri oy kullanacak. Mahalle seçimleri kendi mahallelerinde gerçekleşecek. Selin BECER

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı'nda Karaosmanoğlu'na ödül13 Eylül 2017 Çarşamba 14:22
  • Çukurbağ’da delegeler belli oldu13 Eylül 2017 Çarşamba 13:21
  • Sarıbay, Tarhan’a sahip çıktı13 Eylül 2017 Çarşamba 12:34
  • "Kapatmadılar ama açılışa doymadılar"13 Eylül 2017 Çarşamba 11:02
  • Aday adayları yola çıktı13 Eylül 2017 Çarşamba 09:46
  • İzmit'in adayı: "Alper Doğan"12 Eylül 2017 Salı 19:44
  • İki ilçenin adayları Çarşamba’ya kadar belli olacak12 Eylül 2017 Salı 16:50
  • Ankara'ya davet edilen isimler belli oldu12 Eylül 2017 Salı 15:52
  • Ünlü:“Tarhan masayı bozmaya mı çalışıyor”12 Eylül 2017 Salı 15:17
  • Sarıbay: "Tüm darbeler ve darbecilerle hesaplaşılmalı"12 Eylül 2017 Salı 14:38
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim