CHP’de Hafta sonu 18 mahalle sandık başında

CHP İzmit İlçe Mahalle Delege Seçimleri’nde Cumartesi ve Pazar günü toplam 18 mahalle sandık başına gidecek

CHP İzmit İlçe Mahalle Delege Seçimleri Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek. İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın başkanlığında gerçekleşen seçimlerde Kozluk Mahallesi’nin seçimleri ilçe binasında gerçekleşirken diğer 17 mahalle ise kendi mahallelerinde oy kullanacak.

SADECE KOZLUK İLÇE’DE YAPILACAK

Yarın saat 10.00- 12.00 arası Fatih, Gültepe, Tüysüzler, Zabıtan mahalleleri sandık başına giderken, saat 13.00- 15.00 arası Akçakoca, Kozluk, Orhan, Şirintepe ve Turgut mahalleleri delegelerini seçecek. 9 mahalle arasından sadece Kozluk Mahallesi ilçe binasında gerçekleştirilecekken diğer mahaller ise kendi mahallelerinde oy kullanacak.

PAZAR 9 MAHALLE DELEGELERİNİ SEÇECEK

Pazar günü ise saat 10.00 ile 12.00 arası Kadıköy, Körfez, Sanayi, Ayazma, Tepeköy, Akmeşe Atatürk, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi, saat 14.00 ile 16.00 arası ise Akpınar ve Kabaoğlu Mahalleleri oy kullanacak. Mahalle seçimleri kendi mahallelerinde gerçekleşecek. Selin BECER