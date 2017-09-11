CHP’de mahalle seçim sonuçları belli oldu

CHP İzmit İlçe Örgütü delege seçimleri bugün başladı. Mehmet Ümit Küçükkaya'nın başkanlığını yaptığı CHP İzmit İlçe Örgütü bugün 20 mahallede delegelerini seçti. CHP İzmit İlçe Örgütü'nün bugün 20 mahallede gerçekleştirilen delege seçimlerinin sonucunda 124 delegesi belirledi.
Mahalle mahalle kullanılan oy sayısı ise şu şekilde:
28 HAZİRAN, TOPÇULAR VE KEMALPAŞA
264 üyesi bulunan 28 Haziran Mahallesi’nde 8 delege ve 31 önseçim delegesini belirlemek için 96 kişi sandık başına gitti. 117 üyenin bulunduğu Topçular Mahallesi’nde 5 delege ve 18 önseçim delegesini belirlemek için 53 kişi sandık başına gitti. 25 üyesi bulunan Kemalpaşa Mahallesi’nde 2 delege ve 6 önseçim delegesini belirlemek için 10 üye sandık başına gitti.
YENİDOĞAN, GÜNDOĞDU, ÖMERAĞA VE TEPECİK
135 üyesi bulunan Yenidoğan Mahallesi’nde 6 delege ve 24 önseçim delegesini belirlemek üzere 49 üye sandık başındaydı. 77 üyesi bulunan Gündoğdu Mahallesi’nde 3 delege 10 önseçim delegesini belirlemek üzere 30 üye sandık başına gitti. 43 üyenin bulunduğu Ömerağa Mahallesi’nde 3 delege 9 önseçim delegesini belirlemek üzere 16 üye sandık başına gitti. 28 üyesi bulunan Tepecik Mahallesi’nde 4 delege, 11 önseçim delegesini belirlemek üzere 17 üye sandık başına gitti.
VELİ AHMET, CEDİT, MALTA VE YENİŞEHİR
98 üyenin bulunduğu Veli Ahmet Mahallesi’nde 5 delege 19 önseçim delegesini belirlemek üzere 38 üye sandık başına gitti. 151 üyenin bulunduğu Cedit Mahallesi’nde 7 delege, 28 önseçim delegesini belirlemek üzere 65 üye sandık başındaydı. 150 üyenin bulunduğu Malta Mahallesi’nde 8 delege, 31 önseçim delegesini belirlemek üzere 55 üye sandık başına gitti. 359 üyesi bulunan Yenişehir Mahallesi’nde ise 13 delege, 55 önseçim delegesini belirlemek üzere 125 üye sandık başına giderek oylarını kullandı. Selin BECER
MAHALLE AD-SOYADI
28 HAZİRAN MAH. ENGİN ERASLAN
28 HAZİRAN MAH. ERCAN GÜL
28 HAZİRAN MAH. HAYATİ TURAN
28 HAZİRAN MAH. İSMAİL ÖZER
28 HAZİRAN MAH. İSMAİL ŞAHİN
28 HAZİRAN MAH. MEHMET DURMUŞ
28 HAZİRAN MAH. NAGİP ÇİÇEK
28 HAZİRAN MAH. RECEP YÜKSEL
AKARCA MAH. ARKIN KEMAL TOKGÖZ
AKARCA MAH. ERSİN ALBAYRAK
AKARCA MAH. HASAN TÜRKÜCÜOĞLU
AKARCA MAH. SEMİHA AVCI
AKARCA MAH. YAKUP KARA
ALİKAHYA ATATÜRK MAH. MEHMET ERDEM
ALİKAHYA ATATÜRK MAH. ÜNAL KESGİN
ALİKAHYA ATATÜRK MAH. BUSENUR UMUTLU
ALİKAHYA ATATÜRK MAH. GÜNGÖR YAŞAR
ALİKAHYA ATATÜRK MAH. MUSTAFA KELEŞ
ALİKAHYA ATATÜRK MAH. MUSTAFA SARICA
ALİKAHYA ATATÜRK MAH. YÜKSEL ARICAN
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. HASAN GENÇ
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. KENAN HAMDİ DUMAN
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. MÜBECCEL DOĞRAMACI
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. AYFER ERASLAN
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. ÇETİN SARICA
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. ÇETİN ZAFER ERDOĞAN
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. DİLŞAH TURGUT
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. KADRİYE ÇAKMAK
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. REMZİ POLAT
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. AYŞE TIRKA
ALİKAHYA FATİH MAH. BAHRİ DAŞ
ALİKAHYA FATİH MAH. BURCU YAZICI
ALİKAHYA FATİH MAH. GÖKTAN ARPACI
ALİKAHYA FATİH MAH. ONUR TOKGÖZ
ALİKAHYA FATİH MAH. OSMAN BOZ
ALİKAHYA MERKEZ MAH. ERDOĞAN ÖZSOY
ALİKAHYA MERKEZ MAH. İLHAN AĞCA
ALİKAHYA MERKEZ MAH. TUNCAY DALKIÇ
CEDİT MAH. GÖKHAN KORKMAZ
CEDİT MAH. VEDAT ÖZDENİZER
CEDİT MAH. İSMAİL KAYMAZ
CEDİT MAH. ÜMİT NEJAT YENAL
CEDİT MAH. SALİH DEMİRKIRAN
CEDİT MAH. ABDURRAHİM AK
CEDİT MAH. BİROL ÇALIM
FEVZİ ÇAKMAK MAH. AYHAN İLHAN
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ÇAĞDAŞ ENGİN
FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÖKMEN SAĞLAM
FEVZİ ÇAKMAK MAH. HASAN ÖZAYDIN
FEVZİ ÇAKMAK MAH. SELMAN YILDIRIM
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZEYNEP ŞERİFAĞAOĞLU
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ANIL DENİZ PİŞKİN
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ÇETİN TURAN
FEVZİ ÇAKMAK MAH. MELEK AKYOL
GÜNDOĞDU MAH. GÖKSEL SEVER
GÜNDOĞDU MAH. HAKAN ORUÇ
GÜNDOĞDU MAH. MEHMET BAŞTÜRK
KARABAŞ MAH. FAHRETTİN UZUNER
KARABAŞ MAH. HAYRİYE GENÇTÜRK
KARABAŞ MAH. JÜLİDE KUNTER
KARABAŞ MAH. SERDAL BÜYÜKYAĞCI
KARABAŞ MAH. YALÇIN KAYALI
KARABAŞ MAH. MELİHA KÖSEMEN
KARABAŞ MAH. BİRTEN TİMUR
KARABAŞ MAH. MURAT HACIOĞLU
KARABAŞ MAH. İHSAN KIZILTAN
KARABAŞ MAH. MUSTAFA IŞIK
KARABAŞ MAH. BİLGE ÖZTAN ÇOKER
KARABAŞ MAH. ALPER AKBALIK
KARADENİZLİLER MAH. BAYKAL AYDIN
KEMALPAŞA MAH. GÜLAY ERÖZER
KEMALPAŞA MAH. SÜHANDAN NESLİŞAH ÇAKAR
M.ALİPAŞA MAH. ERKAN BAYHAN
M.ALİPAŞA MAH. ESMA ÇELİK
M.ALİPAŞA MAH. GÜLŞAH ORAL
M.ALİPAŞA MAH. GÜNGÖR AKÇAY
M.ALİPAŞA MAH. İSMAİL KORKUT
M.ALİPAŞA MAH. RECEP ŞENGÜL
M.ALİPAŞA MAH. SANİYE ÇAKICI
M.ALİPAŞA MAH. ŞENOL TONYALI
MALTA MAH. ERGÜL ÖZ
MALTA MAH. FİKRİ KARADENİZ
MALTA MAH. HALİS ÇAKIR
MALTA MAH. KADEM SEYMEN
MALTA MAH. MEHMET ÖNDER
MALTA MAH. NESLİHAN ÇAKIR
MALTA MAH. ULAŞ KAN KAHRAMAN
MALTA MAH. ZEYNEP FİLİZ
ÖMERAĞA MAH. ALİ ZORLU
ÖMERAĞA MAH. ALPER ULUSOY
ÖMERAĞA MAH. OSMAN NURİ SUBAŞI
TEPECİK MAH. AHMET SERDAL KAVURMACIOĞLU
TEPECİK MAH. ASLIHAN BAŞKAL
TEPECİK MAH. MEHMET HALİT ÖZGÜRER
TEPECİK MAH. OKAN İMAMOĞLU
TOPÇULAR MAH. ERDİNÇ DOĞAN
TOPÇULAR MAH. FELEMEZ ALTUNIŞIK
TOPÇULAR MAH. MEHMET VEYSİ ALTUNIŞIK
TOPÇULAR MAH. ŞEHMUS DOĞAN
TOPÇULAR MAH. ŞEMSETTİN SARAL
VELİAHMET MAH. AHMET KAVAZ
VELİAHMET MAH. MUSTAFA KİBAR
VELİAHMET MAH. SELİM YILDIZ
VELİAHMET MAH. YAŞAR YEKTA DEMİRER
VELİAHMET MAH. ZİHNİ TOSUN
YENİDOĞAN MAH. HÜSEYİN OKUR
YENİDOĞAN MAH. NECLA ÖZKAN
YENİDOĞAN MAH. SAYİM ERDEM
YENİDOĞAN MAH. SELAHATTİN ATMACA
YENİDOĞAN MAH. SELÇUK KURCAN
YENİDOĞAN MAH. YAŞAR ATMACA
YENİŞEHİR MAH. ABDULLAH KOÇ
YENİŞEHİR MAH. GÜVENÇ KARAMAK
YENİŞEHİR MAH. HALİS DEDEKOÇ
YENİŞEHİR MAH. TAYLAN BİNGÖL
YENİŞEHİR MAH. YAŞAR KUL
YENİŞEHİR MAH. ERKAN AKARSU
YENİŞEHİR MAH. EVRİM KULA
YENİŞEHİR MAH. MEHMET ÇOLAKOĞLU
YENİŞEHİR MAH. HARUN MURATOĞLU
YENİŞEHİR MAH. RECEP KAPLAN
YENİŞEHİR MAH. FAZLI MEŞE
YENİŞEHİR MAH. İLHAN GÜRKAN
YENİŞEHİR MAH. SEZGİN ÖZTAN TUNCAY