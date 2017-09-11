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CHP’de mahalle seçim sonuçları belli oldu

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CHP’de mahalle seçim sonuçları belli oldu
CHP İzmit İlçe Örgütü bugün 20 mahallede delegelerini seçti.

CHP İzmit İlçe Örgütü delege seçimleri bugün başladı. Mehmet Ümit Küçükkaya'nın başkanlığını yaptığı CHP İzmit İlçe Örgütü bugün 20 mahallede delegelerini seçti. CHP İzmit İlçe Örgütü'nün bugün 20 mahallede gerçekleştirilen delege seçimlerinin sonucunda 124 delegesi belirledi.

Mahalle mahalle kullanılan oy sayısı ise şu şekilde:

28 HAZİRAN, TOPÇULAR VE KEMALPAŞA

264 üyesi bulunan 28 Haziran Mahallesi’nde 8 delege ve 31 önseçim delegesini belirlemek için 96 kişi sandık başına gitti. 117 üyenin bulunduğu Topçular Mahallesi’nde 5 delege ve 18 önseçim delegesini belirlemek için 53 kişi sandık başına gitti. 25 üyesi bulunan Kemalpaşa Mahallesi’nde 2 delege ve 6 önseçim delegesini belirlemek için 10 üye sandık başına gitti.

YENİDOĞAN, GÜNDOĞDU, ÖMERAĞA VE TEPECİK

135 üyesi bulunan Yenidoğan Mahallesi’nde 6 delege ve 24 önseçim delegesini belirlemek üzere 49 üye sandık başındaydı. 77 üyesi bulunan Gündoğdu Mahallesi’nde 3 delege 10 önseçim delegesini belirlemek üzere 30 üye sandık başına gitti. 43 üyenin bulunduğu Ömerağa Mahallesi’nde 3 delege 9 önseçim delegesini belirlemek üzere 16 üye sandık başına gitti. 28 üyesi bulunan Tepecik Mahallesi’nde 4 delege, 11 önseçim delegesini belirlemek üzere 17 üye sandık başına gitti.

VELİ AHMET, CEDİT, MALTA VE YENİŞEHİR

98 üyenin bulunduğu Veli Ahmet Mahallesi’nde 5 delege 19 önseçim delegesini belirlemek üzere 38 üye sandık başına gitti. 151 üyenin bulunduğu Cedit Mahallesi’nde 7 delege, 28 önseçim delegesini belirlemek üzere 65 üye sandık başındaydı. 150 üyenin bulunduğu Malta Mahallesi’nde 8 delege, 31 önseçim delegesini belirlemek üzere 55 üye sandık başına gitti. 359 üyesi bulunan Yenişehir Mahallesi’nde ise 13 delege, 55 önseçim delegesini belirlemek üzere 125 üye sandık başına giderek oylarını kullandı. Selin BECER

MAHALLE                        AD-SOYADI

28 HAZİRAN MAH.          ENGİN     ERASLAN

28 HAZİRAN MAH.          ERCAN  GÜL

28 HAZİRAN MAH.          HAYATİ  TURAN

28 HAZİRAN MAH.          İSMAİL  ÖZER

28 HAZİRAN MAH.          İSMAİL  ŞAHİN

28 HAZİRAN MAH.          MEHMET  DURMUŞ

28 HAZİRAN MAH.          NAGİP                  ÇİÇEK

28 HAZİRAN MAH.          RECEP  YÜKSEL

AKARCA MAH.                ARKIN KEMAL     TOKGÖZ

AKARCA MAH.                  ERSİN  ALBAYRAK

AKARCA MAH.                HASAN  TÜRKÜCÜOĞLU

AKARCA MAH.  SEMİHA               AVCI

AKARCA MAH.  YAKUP                 KARA

ALİKAHYA ATATÜRK MAH.         MEHMET  ERDEM

ALİKAHYA ATATÜRK MAH.         ÜNAL    KESGİN

ALİKAHYA ATATÜRK MAH.         BUSENUR  UMUTLU

ALİKAHYA ATATÜRK MAH.         GÜNGÖR  YAŞAR

ALİKAHYA ATATÜRK MAH.         MUSTAFA  KELEŞ

ALİKAHYA ATATÜRK MAH.         MUSTAFA  SARICA

ALİKAHYA ATATÜRK MAH.         YÜKSEL  ARICAN

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. HASAN  GENÇ

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. KENAN HAMDİ  DUMAN

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. MÜBECCEL         DOĞRAMACI

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. AYFER  ERASLAN

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. ÇETİN    SARICA

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. ÇETİN ZAFER      ERDOĞAN

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. DİLŞAH  TURGUT

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. KADRİYE  ÇAKMAK

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. REMZİ  POLAT

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH. AYŞE      TIRKA

ALİKAHYA FATİH MAH.             BAHRİ       DAŞ

ALİKAHYA FATİH MAH.           BURCU       YAZICI

ALİKAHYA FATİH MAH.          GÖKTAN    ARPACI

ALİKAHYA FATİH MAH.                 ONUR  TOKGÖZ

ALİKAHYA FATİH MAH.             OSMAN  BOZ

ALİKAHYA MERKEZ MAH.            ERDOĞAN          ÖZSOY

ALİKAHYA MERKEZ MAH.            İLHAN  AĞCA

ALİKAHYA MERKEZ MAH.            TUNCAY  DALKIÇ

CEDİT MAH.        GÖKHAN  KORKMAZ

CEDİT MAH.       VEDAT                  ÖZDENİZER

CEDİT MAH.       İSMAİL  KAYMAZ

CEDİT MAH.       ÜMİT NEJAT YENAL

CEDİT MAH.       SALİH    DEMİRKIRAN

CEDİT MAH.       ABDURRAHİM                  AK

CEDİT MAH.                      BİROL    ÇALIM

FEVZİ ÇAKMAK MAH.    AYHAN  İLHAN

FEVZİ ÇAKMAK MAH.    ÇAĞDAŞ  ENGİN

FEVZİ ÇAKMAK MAH.    GÖKMEN  SAĞLAM

FEVZİ ÇAKMAK MAH.    HASAN  ÖZAYDIN

FEVZİ ÇAKMAK MAH.    SELMAN  YILDIRIM

FEVZİ ÇAKMAK MAH.    ZEYNEP  ŞERİFAĞAOĞLU

FEVZİ ÇAKMAK MAH.    ANIL DENİZ  PİŞKİN

FEVZİ ÇAKMAK MAH.    ÇETİN    TURAN

FEVZİ ÇAKMAK MAH.    MELEK  AKYOL

GÜNDOĞDU MAH.        GÖKSEL  SEVER

GÜNDOĞDU MAH.        HAKAN  ORUÇ

GÜNDOĞDU MAH.        MEHMET  BAŞTÜRK

KARABAŞ MAH.                          FAHRETTİN  UZUNER

KARABAŞ MAH.                           HAYRİYE  GENÇTÜRK

KARABAŞ MAH.               JÜLİDE                  KUNTER

KARABAŞ MAH.                             SERDAL  BÜYÜKYAĞCI

KARABAŞ MAH.                             YALÇIN  KAYALI

KARABAŞ MAH.               MELİHA  KÖSEMEN

KARABAŞ MAH.                          BİRTEN      TİMUR

KARABAŞ MAH.                           MURAT    HACIOĞLU

KARABAŞ MAH.                              İHSAN  KIZILTAN

KARABAŞ MAH.               MUSTAFA  IŞIK

KARABAŞ MAH.               BİLGE    ÖZTAN ÇOKER

KARABAŞ MAH.                              ALPER    AKBALIK

KARADENİZLİLER MAH.                BAYKAL  AYDIN

KEMALPAŞA MAH.         GÜLAY                 ERÖZER

KEMALPAŞA MAH.         SÜHANDAN NESLİŞAH                  ÇAKAR

M.ALİPAŞA MAH.           ERKAN  BAYHAN

M.ALİPAŞA MAH.           ESMA    ÇELİK

M.ALİPAŞA MAH.           GÜLŞAH  ORAL

M.ALİPAŞA MAH.           GÜNGÖR  AKÇAY

M.ALİPAŞA MAH.           İSMAİL  KORKUT

M.ALİPAŞA MAH.           RECEP  ŞENGÜL

M.ALİPAŞA MAH.           SANİYE  ÇAKICI

M.ALİPAŞA MAH.           ŞENOL                  TONYALI

MALTA MAH.                  ERGÜL    ÖZ

MALTA MAH.                    FİKRİ KARADENİZ

MALTA MAH.                  HALİS ÇAKIR

MALTA MAH.                  KADEM  SEYMEN

MALTA MAH.                    MEHMET  ÖNDER

MALTA MAH.                  NESLİHAN  ÇAKIR

MALTA MAH.                  ULAŞ KAN  KAHRAMAN

MALTA MAH.                  ZEYNEP  FİLİZ

ÖMERAĞA MAH.            ALİ  ZORLU

ÖMERAĞA MAH.            ALPER  ULUSOY

ÖMERAĞA MAH.            OSMAN NURİ  SUBAŞI

TEPECİK MAH.                AHMET SERDAL  KAVURMACIOĞLU

TEPECİK MAH.                ASLIHAN  BAŞKAL

TEPECİK MAH.                MEHMET HALİT  ÖZGÜRER

TEPECİK MAH.                OKAN  İMAMOĞLU

TOPÇULAR MAH.            ERDİNÇ  DOĞAN

TOPÇULAR MAH.            FELEMEZ  ALTUNIŞIK

TOPÇULAR MAH.            MEHMET VEYSİ  ALTUNIŞIK

TOPÇULAR MAH.            ŞEHMUS  DOĞAN

TOPÇULAR MAH.            ŞEMSETTİN  SARAL

VELİAHMET MAH.           AHMET  KAVAZ

VELİAHMET MAH.           MUSTAFA  KİBAR

VELİAHMET MAH.           SELİM  YILDIZ

VELİAHMET MAH.           YAŞAR YEKTA    DEMİRER

VELİAHMET MAH.           ZİHNİ  TOSUN

YENİDOĞAN MAH.         HÜSEYİN  OKUR

YENİDOĞAN MAH.         NECLA                  ÖZKAN

YENİDOĞAN MAH.         SAYİM                  ERDEM

YENİDOĞAN MAH.         SELAHATTİN  ATMACA

YENİDOĞAN MAH.         SELÇUK  KURCAN

YENİDOĞAN MAH.         YAŞAR                  ATMACA

YENİŞEHİR MAH.             ABDULLAH  KOÇ

YENİŞEHİR MAH.             GÜVENÇ  KARAMAK

YENİŞEHİR MAH.             HALİS    DEDEKOÇ

YENİŞEHİR MAH.             TAYLAN               BİNGÖL

YENİŞEHİR MAH.             YAŞAR                  KUL

YENİŞEHİR MAH.             ERKAN  AKARSU

YENİŞEHİR MAH.             EVRİM                  KULA

YENİŞEHİR MAH.             MEHMET  ÇOLAKOĞLU

YENİŞEHİR MAH.             HARUN  MURATOĞLU

YENİŞEHİR MAH.             RECEP  KAPLAN

YENİŞEHİR MAH.             FAZLI     MEŞE

YENİŞEHİR MAH.             İLHAN  GÜRKAN

YENİŞEHİR MAH.             SEZGİN  ÖZTAN TUNCAY

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