CHP'de seçim günü: İki mahalle tek listede anlaştı

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün düzenlediği delege seçimlerinde Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahalleleri de bugün sandık başına gitti.

CHP İzmit Örgütü delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen delege seçimlerinde Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi delegelerini belirlemek için sandık başına gitti. Kendi mahallelerinde gerçekleştirilen seçimler tek liste yapıldı. 2 mahallede toplam 21 delege belirlendi. Selin BECER

YENİ MAHALLE

İLÇE DELEGELERİ

Deniz Yıldızlı, Ahmet Sefa Aşkın, Hürmet Ulaş, Melek Alkan, Ayten Uğural, Çağlar Uzun, Ali Ayaz, Ahmet İşlek, Birol Adamol, Selami Soydan, Osman Bayraktar, Ethem Erman.

ÖN SEÇİM DELEGELERİ

Nevin Yıldızlı, Mustafa Altıntaş, Saadet Çubukçu, Mehmet Üzmez, Gürsel Atik, Recep Akçam, Çağdaş Uzun, Merve Akbalık, İlker Yener, Saadet Altun, Cemal Yaşar Yükselen, Cevdet Ayaz, Şükrü Kayacık, Özyurt Aydın, Burçin Uslu, Nursel Bozbay, Özer Kazancı, Ahmet Değirmenci, Mustafa Uzun, Kani Çolak, Netibe Odabaş, Lütfü Koç Gürel, Avni Muti, Gülenay Kaçanoğlu, Yıldırım İbrahim Akyollu, Şener Kurşun, Mehmet Toraman, Ali Lençper, Savaş Ulaş, Ülker Otman, Gülin Meçkeli, Faik Önyılmaz, Bekir Nergis, Hüseyin Yakupoğlu, Tuğçe Sain, Songül Yalçıni Emrullah Sevencan, Mustafa Soydan, Ercan Yıldırım, Yusuf Yılmaz, İlhami Yoldadurmaz, İsmail Gürel, Serhat Ekici, Abdurrahim Erman, Tülay Yıldızlı, Mehmet Murat Gök, Emre Dağ, Cevat Kaya.

CUMHURİYET MAHALLESİ

İLÇE DELEGELERİ

Barbaros Akkuş, Müjdat Uçar, Gökhan Darcan, Vedat Küçük, Mustafa Yaman, Erol Günsel, Ayla Sandallı, Cafer Gökdemir, Ersun Ergün.

ÖN SEÇİM DELEGELERİ

Ali İskender, Kemal Özdayı, Perihan Uçar, Aynur Darcan, Ayşe Çalık, Murat Sandallı, Vedat İnan, Kürşat Gökdemir, Güler Gökdemir, Aynur Dinç, Ergül Yazıcı, Recep Demir, Ömer Akıncılar, Leyla Tığcı, Volkan küçükleroğlu, Tezcan Tekçe, Hakan Uzuner, Nurdan Özçelenk, Gülçin Şahin Balıkçı, Hüseyin örçen, Cahit Levent çevirgen, Seval Bal, Ahmet Candar, Gülseren Bozkurt, Atilla Bozkaya, Ferhat Coşkun, Sevgi Donbaycı, Aslı Dönge, Aynur Ergül, Sema Kalkan, Nilüfer Koçaş, Şadiye Özer, Cevat Set, Birsen Tekçe, Semra Başlak, Vedat İnan.