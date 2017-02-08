CHP İzmit İlçe Kadın Kolları ve CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları yöneticileri Körfez Mahallesi pazarında bulunan esnafa referandum süreci ile ilgili fatura bildirisi dağıttı. Mustafa Can Tekoğlu, Müge Dinçer ve Efecan Beyhan önderliğinde dağıtılan fatura bildirisine genç parti üyeleri de katıldı. Selin BECER
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CHP’den esnafa bildiri
CHP’den esnafa bildiri
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