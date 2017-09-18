CHP’li Akar, Cengiz Topel’i sordu, Bakan Arslan cevapladı!

Mesut Akbulut

Kentimizde açılışı ile birlikte sürekli uçuşların durdurulduğu Cengiz Topel Havaalanına ilişkin konuyu sık sık gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, son olarak Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan Arslan, sorulara cevap verdi…

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Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın 7/14563 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesinin cevabı;

Büyük beklentilerle 2 Kasım 2011 tarihinde Trabzon'a ilk sivil uçuşun başlatıldığı, Cengiz Topel Havalimanından ilk olarak Anadolu jet ile uçuşlar başlamış ancak daha sonra Anadolu Jet yeterli talebin olmaması nedeniyle yerini Bora jet'in ATR 72 tipi 68 kişilik daha az kapasiteli uçaklarına bırakmıştır. Bora jet 9 Nisan 2012 tarihinde Ankara uçuşları başlatılmış ancak daha 1 hafta geçmeden Ankara seferleri de iptal olmuştur. Daha sonra 25 Nisan 2012 tarihinde Antalya seferlerinin yapılacağı duyurulmuş ancak 1 yolcu olması nedeni ile uçuş iptal edilerek mayıs ayında seferlerin olacağı belirtilmiştir, ancak bu da hayal olmuştur.

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15 Haziran 2012 de Bodrum seferleri başlatılmış aynı hüsran burada da yaşanmış ve iptal edilerek Trabzon seferleri de tek'e indirilmiştir.3 Nisan 2013 de Erzurum seferlerinin başlayacağı söylenmiş ancak 9 Nisan 2013 de son sefer yapılarak havaalanı uçuşlara kapatılmıştır. Bu süre zarfında toplam yaklaşık 80 bin yolcu bu hizmetten yararlanmıştır. Daha sonra dönemin Başbakanının devreye girmesi ile 2 Eylül 2013 tarihinde uçuşlar tekrar başlamıştır. Önce Trabzon ile başlayan seferler birkaç günlük Antalya, Ankara macerasından sonra yine tekrar sadece Trabzon ile sınırlı kalmıştır. Ancak Eylül 2014 de tekrar uçuşlar durmuş ve son olarak Mayıs 2015 de devreye giren uçuşlar Trabzon seferi ile sınırlı kalmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

SORULAR:

1-Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı neden sürekli aç-kapa yaparak beceriksizliğe kurban edilmektedir?

2-Bugüne kadar hangi havayolu şirketleri faaliyet göstermiştir? Hangi tarihlerde faaliyete başlayıp hangi tarihlerde faaliyetlerini sonlandırmışlardır? Faaliyetlerini sonlandırmalarının gerekçeleri nedir?

3-2011 yılından bugüne kadar yapılan sefer sayısı ve yolcu sayıları yıllar itibari ile nasıl gerçekleşmiştir?

4-Cengiz Topel Havaalanından hangi şehirlere hangi tarihlerde seferler yapılmıştır? Bu seferlerin durdurulmasının gerekçesi nedir?

5-Bugün itibari ile Cengiz Topel Havaalanından hangi seferler

gerçekleştirilmektedir? İleriye dönük olarak Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? .

6-Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Cengiz Topel Havaalanına ulaşım için yürüttüğü hafif raylı (metro) master planı var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? Ne zaman faaliyete geçecektir?

7-Cengiz Topel Havaalanın yakınında bulunan Sakarya, Düzce, Bolu ve Bilecik illerinde havaalanının aktif hale getirilmesi ve bu kentlerdeki vatandaşların yararlanması konusunda bir çalışma yapılmış mıdır?

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CHP’li Akar’ın verdiği soru önergesini okudunuz…

Peki Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, CHP’li Akar’a ne cevap verdi?

Birlikte okuyalım;

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BAKANLIĞIN VERDİĞİ CEVAPLAR:

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı iç hat ve dış hat trafiğine hizmet vermektedir. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Askeri/Sivil statüde olup anılan havalimanı sivil uçuşlara açıldığı 2 Kasım 2011 tarihinden günümüze kadar hiçbir zaman kapatılmamıştır.

Havayolu şirketleri tarafından yaz ve kış dönemlerinde planlanan tarifeli seferler talep yetersizliği nedeniyle havayolu şirketleri tarafından iptal edilmiştir.

Havalimanlarına düzenlenen seferler, seferlerin çeşitliliği ve zamanları bölgenin yolcu potansiyeline bağlı olarak havayolu kuruluşlarının filo büyüklükleri ve ticari tercihleri doğrultusunda havayolu kuruluşlarınca belirlenmektedir. Ancak havalimanına sefer düzenlenmesi ile ilgili yapılacak her türlü çalışmaya destek verilmektedir.

Cengiz Topel Havaalanına havayolu şirketleri tarafımdan bugüne kadar yapılan seferlere ilişkin bilgiler tabloda belirtilmiştir. .

KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI Yıllar Tüm Uçak Trafiği (20: 1-2017) Gelen-Giden Yolcu Trafiği (2011-2017) Iç Hat Dış Hat Toplam Iç Hat Dış Hat Toplam 2011 121 — 121 11.851 ... 11.851 2012 1.737 3 1.740 62.311 — 62.311 2013 700 10 710 13.200 — 13.200 2014 697 20 717 11.841 — 11.841 2015 843 34 877 41.625 103 41.728 2016 1.082 34 1.116 57.753 1.296 59.049 2017 (*) 597 8 605 21.133 493 21.626

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Havayolu şirketleri tarafından özellikle 2013 yılında Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan otobüs durakları, şehir merkezlerindeki billboordlarda ve ilgili belediyelere ait otobüslere afişler asılarak düzenlenen tarifeli seferler hakkında tanıtım ve reklam çalışmaları yapılmıştır.

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Öte yandan; Bakanlığımızca Belediyelerce projelendirilen raylı sistem projeleri incelenerek sistem seçimi ve kriterlere uygunlukları onaylanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararı ile üstlenilen Raylı Sistem Projelerinin yapımı gerçekleştirilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Atalar mevkiinden -Cengiz Topel Havalimanına kadar olan 33.3 km'lik 23 istasyondan oluşan "Kuzey HRS Hattı"na ilişkin ön projeler Bakanlığımızın 03.03.2015 tarihli ve 1423 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür.”

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AKAR, BAKAN ARSLAN’IN

CEVABINA CEVAP VERDİ;

7 yılda toplam 221 bin yolcunun yararlandığı Cengiz Topel Havaalanı için birçok reklam ve tanıtımın yapıldığı belirten Bakanlık maalesef birçok havalanının yalnızca 1 ayda bu rakamlara ulaştığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Yolcu talebinin arttırılmasına ilişkin Sakarya, Bolu, Düzce, Bilecik gibi illerdeki vatandaşların yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Akar’ın sorularına yanıt vermeyen Bakan Arslan Büyükşehir Belediyesi’nin Atalar mevkinden Cengiz Topel Havaalanına kadar 33 km ve 23 duraktan oluşan bir ön projenin Bakanlıkça 3 Mart 2015 tarihinde uygun görüldüğünü söyledi.

“BUNUN ADI BECERİKSİZLİK”

Konuya ilişkin açıklama yapan Akar her miting de meydan da Havaalanları ile övünen iktidarın havaalanların kapanma noktasına gelmesini ve beceriksizlikleri şirketlere havale ettiğini söyledi. Akar; Adana, Antep, Trabzon gibi kentlerin sadece bir ya da birkaç ayda hizmet verdiği yolcu sayısına Cengiz Topel Havaalanının 7 yılda ulaşmasının tamamen beceriksiz bir iktidar ve yerel yönetim anlayışından kaynaklandığının altını çizerken 2019 seçimleri öncesi AKP’nin Cengiz Topel Havaalanına ilişkin yeni bir açılış şovu yapabileceğini belirtti.

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SORULAR VE CEVAPLAR

Sevgili okurlar;

CHP’li Akar’ın Bakan’a verdiği soru önergesini, Bakan’ın Akar’a verdiği cevap, ve Akar’ın Bakan’a verdiği cevabı yukarıda yazdım. Cengiz Topel Havaalanı ilk açıldığında gerçekten de önemli bir proje olarak gördük… Ama sonrasında büyük bir hayal kırıklığı olarak karşımıza çıktı… Anlaşılan stratejik bir hata yapılmıştı… Bu hata hala da devam ediyor… Bakan’ın soru önergesine verdiği cevaba göre, belirsizlik devam edecek…