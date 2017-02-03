CHP’li Akar’dan Başbakana 10 soru!

Mesut Akbulut

Türkiye, Nisan ayında yapılacak olan referandum sürecine doğru hızla yol alırken, AKP ve CHP arasındaki siyasi çekişme devam ediyor…

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, önceki gün AKP’nin 1 Kasım seçimleri öncesi vaatlerine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemi ile Meclise 10 sorudan oluşan bir önerge verdi.

Akar, “AKP’nin seçim beyannamesinde yer alan vaatleri hatırlatarak vatandaşın beklentisi Başkanlık referandumu değil, vermiş olduğunuz sözlerinizin tutulmasıdır” dedi.

HUZUR VE İSTİKRAR VAR MI?

Akar, 7 Haziran seçimleri sonrasında AKP’nin sürekli istikrar ve kaos söylemi ile meydanlarda olduğunu belirterek, 1 Kasım seçimleri öncesin de AKP’nin ‘’ Huzur ve İstikrarla Türkiye’nin Yol Haritası’ diyerek seçim beyannamesi hazırladığını ancak geçen sürede ülke de huzur ve istikrardan söz edilemeyeceğini belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE NE SÖZLEŞTİNİZ?

Akar, AKP’nin seçim beyannamesindeki bir çok hususu hatırlatarak ‘’ Verdiği Sözleri Tutmayan’’ örgüt sözlerinin altını çizerek terör örgütü ile hangi sözlerin verildiğini ve halihazırda herhangi bir görüşmenin yapılıp yapılmadığı sordu.

Sendikalaşmaya ilişkin önemli adımların atıldığının belirtilmesine rağmen sadece bir sendikaya üye olduğu gerekçesi ile işlerinden atılan ve gözaltına alınan vatandaşların olduğuna değinen Akar, bugünde aynı masalların referandum da vatandaşa anlatıldığını belirtti.

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CHP’li Akar, Başbakan Binali Yıldırım’dan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesi şöyle;

1 Kasım 2015 genel seçimleri öncesi Adalet ve Kalkınma Partisinin seçim vaatlerine bakıldığında vatandaşlarımız için öncelikli ve gerekli olan projelerin ötelendiği, gerçekleştirilmediği görülürken tüm enerjinin Başkanlık ( Partili Cumhurbaşkanlığı) üzerinde olduğu görülmektedir.

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Bu bağlamda;

1.‘’Huzur ve İstikrarla Türkiye’nin Yol Haritası’’ başlığıyla 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi yayınladığınız seçim beyannamenizin amacı bugün yaşanılan süreç ve durum mudur?

2.Düşünceyi ifade etmenin önündeki engelleri kaldırdığınızı belirttiğiniz beyannamenizde, basın özgürlüğünü genişlettiğinizi, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz kuralını koyduğunuzu, basın araçlarının suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemeyeceğini, işletmeden alıkonulamayacağını anayasal kural haline getirdiğinizi ve getirmeye devam edeceğinizi belirtiyorsunuz. Yine yayın yasaklama, toplama ve el koyma emirlerini de iktidarınızla ortadan kaldırmayı vaatleriniz arasında görüyoruz. Bu vaatleriniz hala resmi sitenizde yazılı olarak dururken son 1 yılda 148 gazetecinin tutuklanması 170 medya organının kapatılması, 2 bin 500 medya mensubunun işsiz kalması, yüzlerce internet haber sayfasına erişimin engellenmesi ve kayyumların atanmasının gerekçesi nedir?

3.İktidara gelir gelmez OHAL uygulamasını kaldırdığınızı ve normalleşme sürecini hızlandırdığınızı belirttiğiniz beyannameniz doğrultusunda 6 aydır devam eden OHAL sürecinin kaldırılması ve normalleşmeye geçiş ne zaman olacaktır?

4.Sendikalaşmanın önündeki engelleri ortadan kaldırıp aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunmaz hükmünü kaldırıp sendikal özgürlüğü geliştirdiğinizi belirtirken bugün sadece bir sendikaya üye olduğu için işinden atılan, gözaltına alınan, tutuklanan vatandaşların olmasını nasıl açıklıyorsunuz?

5.Cemevlerinin Hukuki Statü kazanacağına ilişkin vaadiniz doğrultusunda bugüne kadar hangi adımları attınız? Diyanet İşleri Başkanının Cemevlerikırmızı çizgimizdir, ibadethane sayılamaz açıklamalarına ilişkin hükümetinizin bir açıklaması olmuş mudur?

6.2013 yılında anlaşıldığını ve ‘ Verdiği Sözleri Tutmayan’ diyerek beyanname de belirttiğiniz terör örgütüne ilişkin bugün halihazırda bir görüşme söz konusu mudur? Çözüm sürecinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken bir anda yaşanan çatışma süreci terör örgütünün iktidarınıza vermiş olduğu sözün tutulmamasından mı kaynaklanmıştır?

7.1 Kasım 2015 genel seçimleri öncesin de vaatleriniz arasında bulunan Kayıt Dışı İşsizliğin azaltılarak kayıtlı çalışan sayısının artacağı belirtilmiştir. 1 Kasım 2015 sonrasında ilk 6 aylık döneminde 81 il’in 80’inde kayıtlı istihdam sayısının 378 bin azalmasını nasıl açıklıyoruz?

8.Yine kayıt dışı çalışan sayısının azaltılacağı ve kayıtlı çalışan sayısın artacağını belirtmenize rağmen geçen zaman içerisinde kayıtsız çalışan sayısını artarak 9 milyon 511 bin yüzde %34 olmasınının sebepleri nelerdir?

9.Yine seçim vaatlerinden olan Kamuda çalışan Taşeronlara kadro verilmesine ilişkin dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından 23 Mart 2016 tarihinde ‘Bildiğiniz gibi asıl işlerde çalışanları seçim vaadi olarak kamuya alacağımızı vurgulamıştık. Bu sözümüzü yerine getirecek çalışmaları tamamladık. ’sözlerinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen neden halen 720 bin çalışanın beklentisi karşılanmamıştır? Soru önergelerine verilen cevaplarda halen çalışmaların sürdüğünün belirtilmesi 10 ay önce bizzat dönemin Başbakanının ‘Çalışmalarımızı tamamladık’ sözleri ile olan çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz?

10.Yine Engelli Yaşam Merkezleri’nin biran önce hayata geçirileceği vaat edilirken geçen 14 ay sonunda 81 il’in sadece 1’inde bu projenin hizmete sunulmasını nasıl açıklıyorsunuz? 2019 yılına kadar bu projenin tüm illerde hayata geçirilmesi mümkün olacak mıdır?”

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Akar’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın yazalı olarak cevaplamasını istediği soruları yukarıda yazdım…

Başbakan Yıldırım, bu sorulara cevap verir mi, vermez mi bilinmez…

Ama bilinen tek gerçek şu ki; Türkiye tarihi bir referanduma gidiyor…

Bu referandum, Türkiye Cumhuriyeti’nde rejimi değiştirecek bir referandum…

Bu referandum, Türkiye Cumhuriyeti sistemini değiştirecek bir referandum…