CHP'li Akar'dan o vekile sert ifadeler...

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'a sert sözler sarf etti. Akar, "Mehmet Akif Yılmaz ve babası gibi iktidardan pay almak için demagojik üslup kullananlar da iyi bir ders alacak" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yaptığı basın açıklamasında “Yaptıkları her icraat(!) ile ülkemizin temel değerlerini biraz daha zayıflatan AKP iktidarı, şimdi “Güçlü Türkiye için yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Bu anayasa değişmeli” kandırmacasıyla sadece bir kişinin siyasi ihtirası için referandum sandığını önümüze koydu” ifadelerini kullandı.

“ANLAŞILMAZ BİR İSİM”

Bütün gücün tek adamda toplanması dışında başka bir amacı olmayan bu değişikliği halkımızın sıcak bakmadığını belirterek “Hal böyle olunca da “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” gibi anlaşılmaz bir isimle dayattıkları yeni ve sakıncalı rejimi “millet karar verecek” diyerek allayıp pullamaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“PARTİMİZE DİL UZATMIŞ”

CHP’nin dimdik duruşuna karşın iftiralarla referandum sürecinin başka bir noktaya çekildiğini vurgulayan Akar, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarın “sarayın arzusu” üzerine hazırladığı “tek kişilik rejimi” öngören anayasa değişikliği teklifini sessiz sedasız kabullenmeyişini güdüklük olarak nitelendiren ilimizden bir AKP milletvekili, referandumdaki dik duruşunu hazmedemediği partimize dil uzatmış. Şaşırmadık elbette” dedi.

AKP’Lİ VEKİLE SERT SÖZLER

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ı işaret eden Akar, “Biz geçmişte onun babasının, Atatürk’e ve Cumhuriyetimize nasıl dil uzattığını iyi biliriz. O yüzden onun söyledikleri de bizim için yok hükmündedir. Bu güne kadar bölgemizle ilgili sorunları bile meclise taşımakta hayli eksik olan söz konusu milletvekili “artık söz milletimizde” demiş. Evet söz milletimizde. Biz barışı isteyen siyasi bir gelenekten geliyoruz. Beraber üretmeyi, paylaşmayı, huzurlu bir toplum ve güçlü bir Türkiye’nin devamını istiyoruz. Biz vatandaşın kullandığı her oya saygı duyduk, saygı duymaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BABASI GİBİ…”

Çok haklı nedenlerinin olmasına rağmen durumu Anayasa Mahkemesine götürmediklerini söyleyen Haydar Akar, “Halkımızın huzuruna çıkıyoruz. İyi biliyoruz ki yanlış hesap referandum sandığından dönecek. Ülkemizi karanlığa götürmek isteyenlere tokadı Büyük Türk Milleti atacak. Biz de Cumhuriyet Halk Partili vatan evlatları olarak ellerimizde Türk bayrakları kapı kapı gezip bu Anayasa değişikliklerine neden hayır dememiz gerektiğini anlatacağız. Mehmet Akif Yılmaz ve babası gibi iktidardan pay almak için demagojik üslup kullananlar da iyi bir ders alacak. Aziz milletimiz kendi kaderini hakkında “hayır”lı bir karar verecek. Göreceksiniz Türkiye kazanacak” diyerek sözlerini tamamladı.