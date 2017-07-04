CHP'li başkan Adalet Yürüyüşü'nde EVLENDİ!

Murat Erinç ve ve Şeyda Arslan Adalet Yürüyüşü'nde dünya evine girdi

CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç nişanlısı Şeyda Arslan Adalet Yürüyüşü’nün 20. Günü olan bugün nikah masasına oturdu. Erinç ve Arslan gelinlik ve damatlık giymiş şekilde korteji karşıladı. Kılıçdaroğlu'nu karşılayan Erinç ve Arslan daha sonra ise nikahın kıyılacağı alana geçtiler. Çift Kılıçdaroğlu'nun nikah şahitliğinde bir ömür boyu birbirlerine "Evet" sözü verdi.

TARİHİ YÜRÜYÜŞE GÖRE AYARLADILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun nikah tarihi olan 9 Temmuz da Maltepe Cezaevi’nde olmasından dolayı nikah tarihini ve yerini değiştirmişti.

NİKAHI VEFA SALMAN KIYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun nikah şahitliğini yaptığı nikahı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı.