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CHP’li Başkan seçime itiraz etti "Delegeler adil değil"

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CHP’li Başkan seçime itiraz etti "Delegeler adil değil"
Zabıtan’da yapılan mahalle delege seçimlerine CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür itiraz etti. Seçimlerde genç, kadın ve delege yazılımının adil olmadığını söyledi. Yapılan itirazlar ve seçimde çoğunluk sağlanamadığı için Zabıtan’daki seçim ipta

Kongre sürecinin ilk ayağı olan CHP İzmit İlçe Örgütü delege seçimleri bugün de devam etti. Mehmet Ümit Küçükkaya’nın başkanlığını yaptığı CHP İzmit İlçe Örgütü dün 9 mahallede delege seçimi yapılırken sabah saatlerinde başlayan Zabıtan mahallesi delege seçimlerine CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür itiraz etti. İtirazların ve seçimde çoğunluk sağlanamadığı için Zabıtan mahalle delege seçimi iptal oldu. Delege seçimi ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi

ADİL DEĞİL

İzmit İlçe Başkanlığına yazdığı itiraz dilekçesinde, “ Zabıtan Mahallesi delege seçiminde seçilen delegenin yaş ortalamasının 67 ve 81 olması. Genç, kadın ve delege yazılımının adil olmadığı. Delegelerin sadece mahallenin tek bölgesinden yazılması. Delegasyonu mahalle temsilcisinin yapmamasından dolayı bu seçimin adaletli olmadığı için seçimin iptaline gereğinin yapılmasına arz ederim” ifadelerini kullandı. Selin BECER

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