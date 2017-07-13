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CHP'li başkan, yaralı askerin ailesiyle görüştü

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CHP'li başkan, yaralı askerin ailesiyle görüştü
Yakup Törk, Erzincan'da yaralanan askerimizin Darıca'daki evini ziyaret etti

Erzincan Üzümlü Karakolunda askerliğine devam ederken önceki gün görev dönüşü Erzincan- Erzurum karayolunda hain teröristlerce menfeze yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu yaralanan askerlerden birinin Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Emrah Hamamcı olduğu öğrenildi.

 

TÖRK'TEN ZİYARET

Yaralı askerin ailesi ile görüşen Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk şunları aktardı: “Darıca'da ikamet eden Gazi askerimiz Emrah Hamamcı’nın babasını arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. İbrahim Hamamcı oğlunun iyi olduğunu Giresun’da olduklarını ve bir haftaya kadar döneceklerini söyledi. Gazi askerimizin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederim"

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