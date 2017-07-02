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CHP’li Ehlinaz Torun evlendi

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CHP’li Ehlinaz Torun evlendi
CHP’den bir dönem milletvekili adayı olan Ehlinaz Torun, Yavuz Kayabaşı dünya evine girdi.

Kocaeli Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapan bir dönem CHP’den Milletvekili Adayı olan Mihrinaz ve Mehmet Torun’un kızı Ehlinaz Torun, Hollanda Rotterdam’da bir lojistik firmasında yönetici olan merhum Nuriye ve merhum Mehmet Kayabaşı’nın oğlu Yavuz Kayabaşı ile hayatını birleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikaha CHP’li isimler ve çiftin yakın akrabaları katıldı.

 

NİKAHI BARAN KIYDI

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın kıydığı nikahta Ehlinaz Torun ve Yavuz Kayabaşı’nın nikah şahitliklerini CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Edirne Milletvekili Genel Başkan Danışmanı Okan Gaytancıoğlu, İzmit İlçe eski Başkanları Selman Yıldırım, Alparslan Seymen, KOÜ Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Başar Çolak üstlendi. Kıyılan nikahın ardından İl Başkanı Cengiz Sarıbay, aile cüzdanını gelin hanıma verdi. Selin BECER

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