CHP’li gençler Karamürsel’de ‘hayır’ kampanyası başlattı

CHP Karamürsel İlçe Gençlik Kolları, ilçede ‘hayır’ kampanyası başlatarak, “Biz Atatürkçü gençler olarak tek adam rejimine ‘hayır’ diyoruz” ifadesine yer verdi

Karamürsel CHP Gençlik Kolları, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İlçe Başkanı Şinasi Yazar ve CHP Karamürsel meclis üyelerinin katılımıyla ilçede ‘hayır’ kampanyasını başlattı. İl Başkanı Sarıbay, gençlerin arkadaşlarına ve üniversite öğrencilerine ulaşılmasında üzerlerine önemli görevler düştüğünü belirterek, “Gençler çalışırsa toplum hızlanır” dedi.

“TEK ADAM REJİMİNE HAYIR”

Haydar Akar ise gençlerin hayır kampanyasında izleyeceği yolu anlatarak, “Bu referandum parti meselesi değil, rejim değiştirme meselesi. Gençlerin geleceğine tek kişinin karar verme meselesi” dedi. CHP Karamürsel İlçe Gençlik Kolu Başkanı Cengiz Can da “Biz Atatürkçü gençler olarak tek adam rejimine ‘hayır’ diyoruz, çalışmalarımıza Karamürsel’de bugün itibarı ile hız vererek ilçemizde bu çalışmalarımızın ‘Hayır’lı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.