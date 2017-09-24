CHP’li gençlerden eğitim çalıştayı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Üniversite Komisyonu tarafından yeni eğitim müfredatı ile ilgili olarak Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

İl binasında gerçekleşen Eğitim Çalıştayı’nda Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan ve Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feyzullah Divli konuşmacı olarak yer aldı. Eğitimdeki sorunları anlatan sendika temsilcileri, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetten vazgeçmeyeceklerinin mesajını verdi. Çalıştayda konuşmalardan önce Kocaeli Üniversite Komisyonunun yaptığı çalışmaların slayt gösterisi gerçekleşti.

YOĞUN KATILIM

Laik ve bilimsel bir eğitim sisteminin istendiği çalıştaya CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Harun Yıldızlı, Selim Yıldız, Gökhan Ercan, Emre Andız ve Bilgi Dehmen, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, CHP İzmit eski İlçe Başkanı Selman Yıldırım, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal, CHP İzmit Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale Meriç ve Birol Sağlam, ADD Kocaeli Şube eski Başkanı Taylan Katak, çok sayıda partili, sendikalı ve üniversiteli genç katılım gösterdi.

ÇOK GURULUYUM

Çalıştay öncesi ilk olarak İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal, katılım gösteren herkese teşekkür etti. Ardından İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, ‘’Çok gururluyum. Çok bir eğitim öğretim yılına açılış yapıyoruz. Biz çocukluktan beri böyle eğitim gördük. Hocalar varken öğrencilere laf düşmez. Hepinize teşekkür ediyoruz’’ dedi.

EĞİTİMDE KÖTÜ ADIMLAR ATILDI

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, ‘’Siyasi partilerde gençlik ve kadın çok önemlidir. Ben bu heyecanı bir de işçi komisyonunu kurduğumuz zaman da duymuştum. Gerçekten ülkenin şu an çok sıkıntısı var, ama eğitimde atılan kötü adımların düzelmesi mümkün değil. Kötü adımlar şimdi daha da kötü hale geldi. İnşallah tek adamın bu söylemlerle eğitimi dizayn etme çabasına engel oluruz. 3 eğitim sendika başkanı burada. Hepsine teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

NEYE ÇALIŞTIKLARINI BİLMİYORLAR

Üniversite Komisyonu Başkanı Anıl Deniz Pişkin, ‘’8. Sınıf öğrenciler ders çalışıyordu, TEOG kalktı ders çalışmayı bıraktı. Çünkü neye çalıştığını bilmiyor. Eğitim cemaatlere tarikatlara peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Tarih derslerinin yanlış verildiği bu müfredata karşı biz de yaz okulu düzenleyeceğiz. İşte Hodri Meydan diyoruz’’ dedi.

SİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

Eğitim Çalıştayı’nda Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, ‘’Bugün gerçekten mükemmel görünüyorsunuz. Bu görüntüyü gördüm ya ölsem de gam yemem. Sizi yürekten tebrik ediyorum’’ diyerek gençleri ayakta alkışladı. Devamında Çalık, ‘’Siyasi iktidar her sıkıştığı noktada istikrar diye diye halkın karşısına çıkar oy ister. Nedense 14 yıldır eğitim ile ilgili bir istikrar getiremedi, eğitimi hep geriye götürdü. Buradaki amaç laik, bilimsel, çağdaş, demokrat eğitimi yok etmekti’’ şeklinde konuştu.

5 TANE MİLLİ EĞİTİM BAKANI DEĞİŞTİ

İktidar sürecinde 5 tane Milli Eğitim Bakanı değişti diyerek sözlerine devam eden Çalık, ‘’Bizim ülkemizde milli eğitimin ‘milli’si kaldırıldı. TEOG’un kaldırılması, yalnızca çocuklara rahatlık değil, imam hatiplere yaptıkları hizmetin karşılığını alamamaktır. İmam hatiplerin yarısı boş kaldı. Halkımız ve öğrenciler buraya ilgi göstermedi. Yeni yöntemlerinde ise ilçedeki nüfus 10 bini geçmiyorsa orada tek bir imam hatip okulu açacaklar. Derince ilçesinde TOKİ tarafından 7 Milyon TL’ye imam hatip yaptırılıyor, sadece 45 öğrenci var’’ diye konuştu.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ YOLU ANLATACAĞIM

Çalık, “5’inci sınıflarda müzik, beden eğitimi, resim, iş eğitimi derslerinin kaldırılmasına yönelik ‘’Zaten gençliğin üzerinde uyuşturucu ve internet bağımlılığı var. Siz nasıl oluyor da bu dersleri 5’e giden çocuklardan alırsınız. Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyet kazanımlarını korumak biz eğitimcilerin sorumluluğudur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dedi ki; öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır dedi. Ben müfredat ne kadar değişirse değişsin, ben Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolu anlatacağım’’ ifadelerini kullandı.

MEB’İN GÖREV TANIMI DEĞİŞTİ

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, ‘’Okulların açılışı laik, bilimsel eğitim anlayışına açıkça meydan okuduğu bir dönemin ilk günüydü. İlk defa Cumhuriyet ve Atatürk’ün içinde olmadığı bir müfredatla karşı karşıya kaldık. MEB’deki müfredat Erkan Mumcu ile başlıyor. 2002 yılında yaklaşık 1300 bakanlık görevlisi bir gecede görevden alındı. MEB görev tanımı değişti. Ulusal bayramların statlarda kutlanması müfredattan yavaşça çekilmeye başlandı. FETÖ etkisini arttırmaya başlıyor. Nabi Avcı döneminde Öğrenci Andı kaldırılıyor. TÜRGEV ile protokol imzalanıyor. İsmet Yılmaz, ortaokul düzeyinde özel yurt açılmasının önünü açıyor. Belediyelere sosyal etkinlik düzenleme hakkı getiriliyor. Tecavüzcü vakıf Ensar ile protokol imzalanıyor’’ dedi.

ÇOCUKLARIMIZA AYDINLIK SÖZÜMÜZ VAR

Turan, ‘’Yaşadığımız darbe girişimi 15 Temmuz’da bilerek isteyerek cemaat tarafından yaptırıldı. KHK’larla kadınları gençleri sindirmeye çalışıyor. Bizler diyoruz ki korkarak hiçbir şey hallolmuyor. Bizim çocuklarımıza aydınlık sözümüz var. Bizler 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili birçok eylem yaptık. Laiklik ilkesini hayata gençler getirecektir. Laiklik aslında kadın özgürlük mücadelesinin de kendisidir. Laikliği dinsizlik olarak lanse ediyorlar. Laiklik dine karşı değildir, sadece bu uygulamaların haksız hukuksuz adaletsiz olarak bir gruba yönelik dağıtılmasına karşı çıkmaktır. Ben buradan tüm gençlerimizi bilimsel ve laik eğitim mücadelesine çağırıyorum’’ ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’DE SORUN ÜÇ KAYNAKTAN BESLENİR

Çalıştayda son olarak konuşan Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feyzullah Divli, ‘’Cumhuriyeti kuran kadro Osmanlı’dan çıkan kadro. Yani Osmanlı gibi koca bir imparatorluğun çöküşünü görüp analiz etmiş bir kadro. Eksileri ile artıları ile 300 yıl boyunca bilimden uzak kalmasıyla tekke ve zaviyelerin kaldırılması ile buradan bir mucize çıkartmış kadrodur. Bundan ders çıkarılmamasının sonucu maalesef 2016 yılında dini bir cemaat darbe yapmaya kalkmıştır. Maalesef 90 yıl sonra dönüp geldiğimiz aynı noktadayız. Türkiye’de sorun üç kaynaktan beslenir. Sistem sorunu, içerik sorunu, kadrolaşma sorunu’’ diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİME SAHİP ÇIKAMAZSAK GELECEĞİMİZE DE SAHİP ÇIKAMAYIZ

Divli,” Atatürk’ün ders kitaplarından çıkarılmasına da değinirken ‘’Biz bugünlerde TEOG’u, Atatürk konularının ders kitaplarından çıkarılmasını tartışıyoruz. Cumhuriyeti kim kurdu diye sorsalar melekler getirdi mi diyeceksiniz? Mustafa Kemal diyerek Atatürk ifadesini bile kullanmaktan kaçınarak neyi amaçlıyorsunuz? Mesele 1919’un rövanşı meselesidir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Gerekirse her sınıftan bir Mustafa Kemal çıkaracağız. Bu ülkeyi size yedirmeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlarının bir eğitimden gelmemesi bilinçli olarak eğitimde bir kaostur. Biz milli eğitime sahip çıkamazsak geleceğimize de sahip çıkamayız’’ ifadelerini kullandı.