CHP’li Hürriyet, Adalet Yürüyüşü’nü değerlendirdi!

Mesut Akbulut

TBMM Divan Katibi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nde aktif rol oynadı…

Özellikle Kocaeli etapının sorunsuz yaşanması için il başkanı, diğer milletvekilleri ve ilçe başkanlarıyla koordineli çalıştı.

Hürriyet, 9 Temmuz’da Maltepe’de sonra eren Adalet Mitingi’nden sonra Adalet Yürüyüşü’nün ardından başlıklı bir açıklama gönderdi…

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Açıklamayı birlikte okuyalım;

Sevgili Basın Emekçisi;

İktidarın elinde oyuncak olan adalet sistemi ile hakim ve savcılara verilen talimatlar sonucu yaşanan hukuksuzluklara artık ‘YETER’ demek adına; gün, yüzünü adalete dönenlerin, öne doğru bir adım atması gereken gündür ve gün birlik olma günüdür diyerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 15 Haziran’da Ankara Güven Park’tan on binlerle başlattığımız Adalet Yürüyüşünü 9 Temmuz Pazar günü milyonları aşarak İstanbul-Maltepe’de taçlandırdık.

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Adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

15 yıldır bu zalimliğin pençesinde hasret kaldık hukuka, hasret kaldık adalete.

Adalet halkın ekmeğidir, suyudur, aşıdır.

Adalet ortadan kalkarsa, insana değer verecek hiçbir şey kalmaz.

Son 15 yıldır adalet denen olgunun, saplandığı bataklıktan ‘BİZ’ bir şeyler yapmadan kurtulamaz düşüncesi ve inancıyla, yaşanan her türlü hukuksuzluğa ‘DUR’ demek adına attık adımlarımızı 25 gün boyunca.

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Adalet isteyen halkımızla beraber gerek güneşin altında yanarak gerek yağan yağmurda iliklerine kadar ıslanarak, gerekse ayak tırnaklarımızın dökülmesi pahasına yürüdük.

Bu süreç boyunca ise istediğimiz basitti; sadece ve sadece Adalet.

Herkes için adalet diyenlerle, işçisinden çiftçisine, gencinden yaşlısına hep bir ağızdan aynı türküleri söyledik, aynı haklı talebi haykırdık.

Yürüdüğümüz yollarda adalet özlemi vardı.

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Somada ölen işçilerin aileleri,

kıdem tazminatı eritilen işçiler,

toprağını eklemeyen köylüler,

atanmayan öğretmenler,

KHK ile işten atılan akademisyenler,

kadro sözü verilip tutulmayan taşeron işçileri,

mahsulü para etmeyen köylü,

adalet isteyen sanatçılar,

gazeteciler,

engelliler,

sendikalar,

STK'lar,

barolar, tüm mağdurlar ve sadece adalet diye haykıran yorulmak bilmeyen vatandaşlarımız vardı.

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Attığımız her adımdan rahatsız olan iktidarın bir kez daha Adalet için yürüyen bizleri terörist olarak görmesi ve yandaş medyası ile yüce milletimize bizleri terörist olarak göstermesine her zaman olduğu gibi bugün de yarın da karşı olmaya devam edeceğiz.

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Bizlerle beraber ‘Hak-Hukuk-Adalet’ için yürüyen halkımıza ve bu kutsal yürüyüşü kamuoyuna duyuran basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi iletiyorum.

Adalet yürüyüşümüz bitti ama adalet arayışımız mücadelemiz bitmeyecek.

Mücadele alanının her köşe taşında Cumhuriyet Halk Partisi olacak.

Her nerede bir haksızlık yaşandığında da orada olacağımızın halkımız tarafından bilinmesini isterim. Saygılarımla.”

CHP’li Hürriyet’in değerlendirmesi böyle…

CHP’nin Adalet Yürüyüşü, yıllarca konuşulacak…

Zira bu yürüyüş, tarihi bir yürüyüştü…

Kocaeli Gazetesini temsilen bu yürüyüşün Kocaeli ayağını ben de takip ettim…

70 kilometre yürüdüm…

5 gün boyunca haberi manşetten verdik, 6 ve 7’nci sayfalarımızı bu tarihi yürüyüşe ayırdık… Muhteşem geri dönüşler oldu.

Diğer gazeteleri bilmem, ama Kocaeli gazetesi olarak yürüyüşü en iyi şekilde okuyucularımıza aktardık.

Açıkçası 5 gün boyunca yürüyüşü takip edip, onlarla birlikte yürümenin, tarafsız bir şekilde haberi vermenin onurunu yaşadım.