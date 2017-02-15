CHP'li kadınlardan şarkılı 14 Şubat kutlaması

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve partili kadınlar 14 Şubat Sevgililer günü sebebiyle üzerinde Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı ve “Kimseyi tanımadım ben senden daha özel” yazılı tişörtlerle yürüyüş yoluna çıktılar

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve il örgütü “14 Şubat Sevgililer Günü” sebebiyle bir organizasyon gerçekleştirdi. Pekyörür ve partili kadınlar İzmit Saat Kulesi’nde bulunan Atatürk heykeline ilk olarak çelenk bıraktı. Burada Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunan parti örgütü ardından İstiklal Marşı okudu.

BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

Akabinde Pekyörür ve partili kadınlar 14 Şubat Sevgililer gününde tek sevdalarının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade ederek üzerinde Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı ve “Kimseyi tanımadım ben senden daha özel” yazılı tişörtlerle yürüyüş yolunda yürüdü. Serkan BORLAK