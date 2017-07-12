CHP’li Küçükkaya, AKP’yi FETÖ üzerinden suçladı!

Mesut Akbulut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da Ankara’dan başlattığı Adalet Yürüyüşü, 9 Temmuz Pazar günü saat 16.00’de İstanbul Maltepe’de mitingle sona erdi…

Yürüyüş mitingle sona ermesine erdi de, yansıması devam ediyor…

İstanbul Valililiğinin mitingden sonra gece yarısı yaptığı açıklama çok tartışıldı…

Valilik, Maltepe miting alınanında 175 bin kişi olduğunu açıkladı…

İstanbul Valiliği, anlaşılan bu açıklamasıyla Saray’ın gözüne girmeye çalıştı…

Bunda da başarılı oldu, zira Valiliğin bu açıklaması kafa karıştırmaya yetti…

CHP’liler savunmaya geçti…

İstanbul Valiliğini sayı bilmemekle suçladı…

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Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de de 5 gün yürüdü… CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya, hem Kılıçdaroğlu ile birlikte bir süre yürüdü, hem de vatandaşların yürüyüşe katılması için çaba gösterdi.

Küçükkaya, önceki gün yaptığı basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu…

Açıklamaları sertti…

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Küçükkaya dedi ki; Dünya tarihinin en uzun siyasi yürüyüşünü bitirdik. Türkiye tarihinin dönüm tarihi olacak şekilde sona erdi. 26 gün boyunca tüm illeri geçerken provokasyonlar dahil olmak üzere kavga çıkartmadan, arkada pet şişe bırakmadan dünyanın en önemli siyasal organizasyonuna imza atmaktan dolayı onur duydum. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras ‘Ben o gün oradaydım’ cümlesi olacaktır. Miting ile birlikte genel başkanımız CHP Genel Başkanlığı ötesinde başta ‘Hayır’ cephesi olmak üzere ‘Adalet’ arayışı içinde olan memleketin lideri olma noktasına geçmiştir. Adalet eylemleri birilerini aklamak için değil, kimseye özel imtiyaz sağlamak için değil, herkesi adalet çemberi içine almak, tüm vatandaşlara adaleti eşit şekilde kavuşturmak için yapılmıştır.

“HERKES HADDİNİ BİLECEK”

Patimiz, zaman zaman HDP üzerinden, başörtülü bacılarımız yüzünden FETÖ ve PKK ile ilişkilendirmeye çalışılıyor. Herkes haddini bilecek. Terör örgütü ile ilgili ağzınıza aldığınız parti Cumhuriyetin kurucu partisidir. İsimleriniz önüne gelen sıfatlarınızın ne olduğum umurumda değil. Sizler Pensilvanya’daki hocanıza salya sümük ağlarken, bizler hocanız ile ilgili Amerikan ajanıdır dedik. Sizler üzerinde hala kul hakkımız vardır. Biran evvel iktidar sahipleri ve yancılar bu dili terk etmelidir.

“YÜRÜMEK ADALETİN OLDUĞUNU GÖSTERMEZ”

FETÖ’ya yalvar yakar olan iktidar mensupları, bugün akıl tutulması noktasında kendileri hariç herkesi FETÖ ile suçlamaktadır. A Haber- Kanal 7 gibi kanalları kandırabilirler, ama Türkiye’nin gerçeklerini asla örtemezler. 1 buçuk milyon kişi yürüyüş yaptıysa adalet vardır demeleri babalarının keyfine göre değildir. Türkiye de 1 buçuk milyon kişinin yürüyebilmesi adaletin var olduğunu göstermez. Türkiye adaleti herkesin adil şartlarda yargılanabilmesiyle mevcuttur.”

“BİRAZ DA DİNLEMEYİ ÖĞRENSİN”

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın meclis toplantısında CHP’lilerin Adalet Yürüyüşü nedeniyle toplantıya katılamamasını eleştirerek ‘CHP meclis üyelerinin toplantıda olması gerekiyordu, ben şimdi kime anlatacağım’ sözlerine cevap veren Küçükkaya, “Muhalefetin önemini güzel anlamış teşekkür ediyoruz. Bizim birbirimize anlatacağımız konular var. 3 senedir 3-5 mahalle konağını, hayvan barınaklarını anlatıp duruyor. Bugün Doğan birine bir şey anlatacağına, Adalet Yürüyüşü ’nü dinlemelidir. Her zaman anlatma derdinde olmasın biraz da dinlemeyi öğrensin”

Küçükkaya’nın açıklamaları böyle…

Küçükkaya’nın “FETÖ’ya yalvar yakar olan iktidar mensupları, bugün akıl tutulması noktasında kendileri hariç, herkesi FETÖ ile suçlamaktadır” sözü çok irdelenmesi gereken bir söylem…

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti…

Hala siyasi ayağıyla ilgili bir hamle yapılmadı…

FETÖ soruşturmasında siyasi ayağı ortaya çıkarılmadan, bu soruşturmanın bir ayağı hep topal kalır…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “inlerine kadar gireceğiz” demişti…

Biz de FETÖ’nün siyasi ayağında kimlerin olduğunun ortaya çıkarılmasını bekliyoruz…