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CHP'li muhtar: Kendi listem var, çekilmeyeceğim

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CHP'li muhtar: Kendi listem var, çekilmeyeceğim
İzmit Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, mahallesindeki CHP delege seçimlerinde liste çıkaracağını ve asla geriadım atmayacağını söyledi

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nin CHP’li muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, mahallesinde 1 Ekim’de gerçekleştirilecek delege seçimleriyle ilgili konuştu. Mavi renkli bir delege listesi hazırladığını ifade eden Mirzaoğlu şunları dedi: “Ben mavi bir liste hazırlıyorum. 36 oy bile alsam bu işten vazgeçmeyeceğim. Bakıyorum mahallemizden olmayanlar bile burada siyasi çalışma yapıyor. Bu doğru değil. Hazırladığım bu liste aslında benim listem değil, mahalle halkının listesi. Bu liste seçilir ben hiçbir delegeye şuraya oy verin, berikini destekleyin demeyeceğim.

KÜÇÜKKAYA’YA OY VERDİM

Bir önceki seçimde ben iki listede de yer aldım. Sağ olsunlar muhtar olduğum için beni 2 listeye de yazdılar. Ancak ben artık İzmit ilçe örgütünde sürekli aynı insanların olmasından memnun değilim. İzmit Yahya Kaptan’da kırmızı liste seçimi kazanmıştı. Hikmet Erenkaya o listeyi destekliyordu. Ancak en ilçe seçimlerinde Mehmet Ümit Küçükkaya’ya oy verdim. Kimsenin adamı, çakılı delegesi olmadım. Bütün delegeler de böyle olmalı diye düşünüyorum. Delegelere asla baskı yapmayacağım. İsteyen istediği gibi oy kullanacak. Mahallemizin yönetimlerde aldığı oy ile orantılı temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil.

3 BİN ÜYE YAPACAĞIM

8 bin oy alıyoruz Yahya Kaptan’da ancak sadece 600 üyemiz var. Bu da doğru değil. Bu bir başarısızlık resmidir aslında. İlçe yönetiminin başarısızlığıdır. Eğer hazırladığımız delege listesi seçimi kazanırsa ilk işimi mahallemizde üye yapmak olacak. Bu üye sayısını 3 bine çıkaracağız. Benim siyasi hiçbir beklentim yok. 62 yaşındayım. Muhtarlığım sona erdiğinde 65 yaşında olacağım. Bizim artık gençlerin elinden tutmamız, yeni isimleri yukarı taşımamız gerekiyor. Gerisi önemli değil.

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