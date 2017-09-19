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CHP'li Pekyörür, disipline verdi!

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CHP'li Pekyörür, disipline verdi!
Zabıtan Mahallesinde ilk günde ertelenen delege seçimlerinde başlayan gerginlik devam ediyor.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür’ün vekaleten oy kullanımına ilişkin itirazları sebebiyle bir gün sonrasına ertelenen mevcut liste aynen geçmişti.
Sevim Pekyörür, seçim esnasında plastik sandığı kırdığı iddia edilen Koçali Aydemir’i disipline verdi.
Konuyla ilgili İzmit İlçe Örgütünün ne yanıt vereceği merakla beklenirken Koçali Aydemir’den yazılı bir basın açıklaması geldi.

SEÇİM TEKRARLANDI
Aydemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
“Partimizin açıkladığı ilçe delegasyon takvimine göre 16.09.2017 tarihinde gerçekleşmesi gereken İzmit/Zabıtan Mahalle delegeleri İl Kadın Kolları Başkanı ve Zabıtan Mahallesi Üyesi Sevim Pekyörür’ün seçimlerde oluşan listede kadın kotası kuralına uyulmadığı gerekçesi ile yapmış olduğu itiraz gereği iptal edilerek bir sonraki gün ve tarih olan 17.09.2017 Pazar günü saat 10.00 ile 12.00 arasında aynı yerde tekrarlanarak ilçe delegasyonu seçimleri gerçekleşmiştir.

ARAYIP OY VERMEYİN DEMESİ DOĞRU MU?
Ertelenen seçimlerde mahallemizdeki katılım oranı 46 kişi.
Bir sonraki gün katılım oranı ise 94 kişidir.
Kadın Kolları İl Başkanı kendi mahallesinde göstermiş olduğu Kadın Kotası hassasiyetini ilimizin 12 ilçesindeki mahallelerinde de göstermiş midir?
Bir Kadın Kolları İl Başkanının mahalledeki üyeleri tek tek arayarak mahalle komitesi olarak hazırlanmış aday listeye oy vermeyin demesi ne kadar etik tir?

NEDEN İKİNCİ LİSTE HAZIRLANMADI?
Yaklaşık 35 yıldır hiçbir karşılık beklenmeden hizmet eden bir partili olarak ilk defa Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür’ün tüzüğün ve yönetmeliğin ilgili maddelerini saptırarak şahsımı 70.maddeden disipline vermesi üzüntü verici bir olaydır.
Kadın Kolları Başkanımız Sevim Pekyörür parti içi demokrasi hakkını disiplin kurullarında aramak yerine bu kadar güçlü olduğunu beyan ettiği mahallesinde niçin ikinci bir liste hazırlığı içerine girmemiştir.
Konu ile ilgili her şeyi kent kamuoyunun ve partimizin vicdanına bırakıyorum.”

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